Una dintre cele mai periculoase ciuperci din lume: "Putem găsi în grădina noastră..." Una dintre cele mai periculoase ciuperci din lume, Podostroma cornu-damae, a fost descoperita pentru prima data in nordul indepartat al Australiei, la mii de kilometri de muntii japonezi si coreeni, de unde aceasta este originara, informeaza joi AFP. Exemplarul de Podostroma cornu-damae a fost descoperit de un fotograf intr-o suburbie din Cairns, in statul australian Queensland, inainte de a fi identificat de catre cercetatori, a anuntat joi Universitatea James Cook (JCU), scrie Agerpres. Mai multe decese au fost semnalate in Coreea si in Japonia in trecut la persoane care au consumat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai periculoase ciuperci din lume, Podostroma cornu-damae, a fost descoperita pentru prima data in nordul indepartat al Australiei, la mii de kilometri de muntii japonezi si coreeni, de unde aceasta este originara, informeaza joi AFP potrivit Agerpres. Exemplarul de Podostroma cornu-damae…

- Compania Tokyo Electric Power a anuntat ca va fi nevoita sa arunce in Oceanul Pacific apa radioactiva de la centrala nucleara din Fukushima, distrusa in anul 2011 de un cutremur urmat de tsunami, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Dupa ce centrala nucleara a fost distrusa in anul 2011 de un cutremur…

- Desi mai sunt inca trei luni pana la vara australa, in statul Queensland continua sa fie active 65 de incendii de padure, iar conditiile meteo adverse sunt prognozate si marti.Sefa executivului din Queensland, Jackie Trad, a informat ca 47 "de structuri", majoritatea locuinte, au fost afectate…

- Vantul puternic a alimentat luni mai multe incendii de vegetatie din doua state din Australia, mii de hectare fiind devastate de flacarile scapate de sub control, au anuntat reprezentati ai departamentului de pompieri, citati de Reuters potrivit Agerpres. Rafalele de vant au afectat si unele curse…

- Voluntarii de la Sea Shepherd au gasit testoasa moarta in timpul unei campanii de curatare a deseurilor din plastic, care a avut loc luna trecuta, timp de o saptamana, pe plajele insulei Moreton din Australia, au declarat vineri reprezentantii acestui ONG.Broastele testoase verzi, care…

- ​Shayna Jack, detinatoarea recordului mondial în proba de stafeta 4x100 m cu echipa Australiei, depistata pozitiv la un control antidoping, a declarat, duminica, faptul ca substanta dopanta incriminata favorizeaza masa musculara, sustinându-si nevinovatia, informeaza AFP.Detinatoare…

- China a anuntat luni ca va impune taxe anti-dumping pentru unele produse din otel importate din Uniunea Europeana, Japonia, Coreea de Sud si Indonezia, transmite Reuters potrivit news.ro.Tarifele cuprinse intre 18,1% si 103,1% vor fi aplicate taglelor din otel inoxidabil si tablei laminate…

- Inotatorul bacauan Daniel Martin pleaca luni la Mondialele din Coreea de Sud, unde spera sa realizeze baremul de participare la Olimpiada de anul viitor, din Japonia. Macar unul din trei 30 de ore de zbor pentru a recupera 30 și ceva de sutimi de secunda. Nu, nu-i o gluma. Cel mult, un paradox. Și sigur…