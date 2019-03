Una dintre cele mai mari scurgeri de informatii bancare dezvaluie o retea ruseasca cu legaturi cu printul Charles

Stiri pe aceeasi tema

- O organizație de caritate condusa de Prințul Charles ar fi primit donații de la o companie offshore care a fost folosita pentru a rula o mare cantitate de bani provenita din Rusia printr-un mecanism care este investigat de catre procurori, scrie Guardian.Circulația fondurilor prin rețea a inclus…

- Directorul general de la OMV, Rainer Seele a declarat miercuri, pentru CNBC, ca grupul austriac este bine pregatit pentru anul 2019 dupa rezultatele record din 2018. Conform datelor comunicate anterior de OMV, in 2018, profitul net atribuibil actionarilor s-a dublat pana la 1,438 miliarde…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat, joi, ca Rusia risca sa atace in orice clipa o țara din Europa, in condițiile in care deși mai sunt doar doua zile pana la expirarea termenului – limita dat de NATO Rusiei pentru a lua masurile necesare privind respectarea Tratatului privind…

- Seful serviciului de combatere a terorismului din Marea Britanie a spus ca se teme ca extrema dreapta va exploata tensiunile create de Brexit, propaganda acesteia antrenând cresterea criminalitatii motivate de ura si creând o atmosfera care poate fi exploatata de teroristi, potrivit The…

- In prima parte a zilei, presedintele Comisiei Europene va fi primit de seful statului la Palatul Cotroceni, iar la ora 11,50 are programata o intrevedere cu premierul, la Palatul Victoria. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, subiectul discutiilor va fi legat de Presedintia…

- "Nu stiu daca presa este obligata prin lege sa verifice inainte informatiile si pe urma sa le publice - dar o sa verific personal acest lucru - si daca nu exista in lege o sa propun eu modificarea aceasta, inclusiv o amenda. Este inacceptabil ca o persoana publica importanta, vicepresedinte de partid,…

- "Noi suntem demonizati pentru a mentine Europa disciplinata si a consolida legatura euroatlantica", a afirmat Lavrov intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, potrivit unei transcrieri a Ministerului rus de Externe. "Acest lucru se refera de asemenea la incercarile de a orchestra…

- Daca SUA vor desfasura sisteme de rachete in Europa dupa ce se vor retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), Rusia va fi obligata sa-si indrepte propriile rachete spre acele sisteme, a declarat joi seara purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu pentru…