- Grupul petrolier MOL a inregistrat un profit net de 1,11 miliarde de dolari in 2017, in crestere cu 18% fata de anul anterior, si un rezultat operational (Clean CCS EBITDA) de 2,45 miliarde de...

- O filiala a Bancii Nationale Punjab este anchetata pentru o frauda de 1,8 miliarde de dolari, in acest caz fiind implicat miliardarul Nirav Modi, care are afaceri cu bijuterii, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Frauda bancara de 1.8 miliarde de dolari in India. Frauda bancara uriașa a intr-o sucursala a bancii Banka Naționala Punjab din Mimbai, India. 1.8 miliarde de dolari au fost sustrase, fara ca nimeni sa observe. Potrivit Channelnewsasia.com , la sucrusala din Mumbai a bancii, un manager de imprumuturi,…

- Asta in ciuda faptului ca Facebook a avut un trimestru financiar foarte bun, depasind asteptarile analistilor de pe Wall Street. Facebook continua sa faca multi bani in continuare din advertising, inregistrand o crestere de 50% an de an in ultimii ani, iar in ultimul trimestru veniturile din publicitate…

- Eveniment rutier produs in urma cu scurt timp pe DN 2 la iesirea din Gura Calnaului. Deocamdata nu au fost semnalate victime. Din primele date, ar fi vorba de un impact intre un TIR si un autoturism. In prezent traficul se desfașoara cu dificultate. UPDATE Din primele verificari, un barbat in varsta…

- Monopolul rusesc al gazului, compania Gazprom, a livrat in 2017 un volum de 2,427 miliarde de metri cubi de gaze naturale in teritoriile ocupate temporar din regiunile Donetk și Lugansk, potrivit raportului publicat de societate pentru al patrulea trimestru al anului trecut. Totodata, pentru 9 luni…

- Administratia presedintelui american Donald Trump si-a revizuit luni decizia privind construirea unui nou sediu al Biroului Federal de Investigatii (FBI), pentru care va solicita Congresului in 2018 alocarea restului de 2,175 miliarde de dolari necesari, transmite Reuters. Cererea de finantare, inclusa…

- Planul de buget al lui Trump - privit de Congres ca o simpla recomandare - va atrage probabil critici din partea celor care se tem ca republicanii sa nu incurajeze deficitul. De altfel, bugetele prezidentiale sunt adesea ignorate de Congresul SUA, care controleaza "baierile pungii" federale, noteaza…

- Reconstructia Irakului dupa trei ani de razboi cu organizatia jihadista Stat Islamic va necesita fonduri de 88,2 miliarde de dolari (71,9 miliarde de euro), a declarat luni ministrul irakian al planificarii, Salman al-Jumeili, in deschiderea conferintei internationale care a inceput

- Producatorul de semiconductori Nvidia a raportat un profit net de 1,12 miliarde de dolari, aproape dublu fața de cele 655 de milioane de dolari din ultimul trimestru al anului 2016, dupa ce minarea de criptomonede și cererea mare ce cipuri pentru centre de date au crescut vanzarile companiei cu 34%,…

- A fost o saptamana nebuna de știri care au venit dupa discursul lui Donald Trump de la Starea Uniunii. Așa ca intenția imprumutului gigant a trecut oarecum neobservata. In cifre exacte, Trezoreria Statelor Unite se așteapta anul acesta sa imprumute nu mai puțin de 955 de miliarde de dolari, potrivit…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Grupul informatic american Apple a raportat joi un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine iPhone, transmite DPA, informeaza AGERPRES . In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record…

- Amazon este cel mai valoros brand al lumii, dupa ce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea de 150,8 miliarde dolari si a trecut inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018.

- Arabia Saudita a recuperat deja peste 107 miliarde de dolari in urma campaniei anticoruptie, care a dus la arestarea a zeci de printi si ministri, relateaza BBC News. La inceputul lunii noiembrie, printul mostenitor a lansat o campanie anticoruptie , care a fost vazuta drept o masura lauta de Mohammad…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse.

- ​Netflix a adaugat trimestrul trecut un numar record de 8 milioane de abonati si a ajuns la 117 milioane in cele 190 de tari in care este prezenta, noteaza Reuters. Compania are planuri mari pentru acest an cand si-a bugetat investitii de 8 miliarde dolari in seriale si emsiuni si doua miliarde dolari…

- Arabia Saudita a anuntat luni un 'nou ajutor umanitar' de 1,5 miliarde de dolari pentru Yemen, unde desfasoara din martie 2015 o operatiune militara in fruntea unei coalitii arabe, transmite AFP, conform agerpres.ro. Coalitia araba sub comandament saudit a mai anuntat o operatiune pentru cresterea…

- Toshiba vinde Westinghouse, divizia americana care produce reactoare nucleare, scrie Reuters . Aceasta a fost cat pe-aci sa ingenuncheze grupul japonez din cauza costurilor imense la o serie de reactoare din SUA aflate in construcție. Westinghouse a intrat in insolvența anul trecut și a produs o gaura…

- Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Moneda europeana a inregistrat cea mai ridicata valoare in fata leului: 4,6614 lei/euro. Precedentul record a fost atins pe 16 ianuarie: 4,6599 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 19 ianuarie cursuri de schimb pentru euro,…

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri seara ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea...

- Citigroup a inregistrat o pierdere trimestriala de 18 miliarde de dolari, in urma unor taxe introduse de noua reforma fiscala din Statele Unite, insa castigurile ajustate depasesc totusi asteptarile Wall Street-ului, potrivit Reuters. Reforma, semnata luna trecuta de presedintele Donald…

- Compania Kroll a descoperit o schema frauduloasa prin care s-au sustras 5,5 miliarde de dolari de la o banca din Ucraina. Este vorba despre institutia financiara PrivatBank, iar furtul ar fi fost comis timp de cel putin zece ani.

- Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru dezvoltarea unui numar mare de masini electrice, insa multi dintre directorii din domeniu se intreaba daca acestea vor fi cumparate de publicul larg, se arata intr-o analiza Reuters.

- Datoria externa totala a crescut cu 1,4 miliarde de euro in perioada ianuarie-noiembrie, iar datoria pe termen lung a insumat 69,3 miliarde de euro la 30 noiembrie (73,5% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,4% fata de 31 decembrie 2016, a comunicat luni Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Vineri, Mark Zuckerberg anunța marea schimbare pentru 2018 pentru Facebook – orientarea conținutului care ajunge catre utilizator, prin newsfeed, spre postarile facute de familie și prieteni, in detrimentul știrilor, al reclamelor sau al paginilor media. Aceasta decizie a dus la scaderea…

- Averea lui fondatorului Facebook a scazut cu 2,9 miliarde de dolari vineri, dupa ce a anunțat ca dorește ca are de gand sa restricționeze materialele mass-media sau promoționalele intreprinderilor pe paginile utilizatorilor și sa se concentreze mai mult pe conexiunea acestora cu familie și prieteni.…

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Producatorii auto niponi Toyota si Mazda au ales Alabama pentru a construi noua lor fabrica din SUA, unde vor investi 1,6 miliarde de dolari, conform informatiilor aparute in presa. Productia...

- Elvetia a devenit o tara mult mai bogata in anul 2017, multumita rolului jucat de banca centrala a statului, care a gestionat un portofoliu de investitii de aproape 800 de miliarde de dolari, potrivit Wall Street Journal. Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca asteapta un profit de 55 de…

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Inalta Curte de Justitie de la Londra a inghetat activele detinute la nivel mondial de catre oligarhii ucraineni Igor Kolomoiski si Ghenadi Bogoliubov. Este vorba despre cel putin doua miliarde si jumatate de dolari, suma care ar recupera capitalul extras in 2014 de la PrivatBank, cea mai mare banca…

- Chris Larsen, co-fondatorul si CEO-ul Ripple, care a creat criptomoneda cunoscuta drept XRP, a devenit unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii, dupa ce valoarea monedei digitale a crescut de peste 12 ori de la mijlocul lunii decembrie pana in prezent, potrivit Time. XRP, o criptomoneda…

- "Eu mai aveam vreo 50 de zile din pedeapsa, deci nu am primit cine știe ce beneficiu. Toți au facut 50 % din pedeapsa, eu am facut peste 90%.Trebuie sa mai faca cineva pușcarie, daca toți barbații aștia fug. Fac eu pușcarie, face Borcea. Nu e o experiența de viața prea placuta. Fotbalul nu ma mai…

- Masayoshi Son, fondatorul SoftBank Group Corp, a strans 93 de miliarde de dolari pentru a infiinta cel mai mare fond de investitii in domeniul hi-tech. Acest capital gigant il poate ajuta sa parieze pe viitorul serviciilor de ride-hailling precum Uber, inteligenta artificiala, dispozitive conectate,…

- Dezastrele naturale au provocat pierderi de 306 miliarde de dolari, in 2017, dupa cum estimeaza o companie elvețiana. Suma este in creștere cu 63% fața de anul precedent. Uragane, cutremure și incendii de vegetație sunt doar cateva dintre catastrofele care au facut ravagii in acest an. Pierderile economice…

- O femeie din Pennsylvania a aflat ca are de plata o factura in valoare de 284 de miliarde de dolari, in rate, pana in luna noiembrie 2018. „Mi-au iesit ochii din cap cand am vazut. Tocmai ce puseseram luminitele de Craciun si m-am intrebat daca nu cumva le-am pus gresit", a spus femeia. Suma trecuta…

- Averea celor mai bogați 500 de oameni din lume a crescut cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, potrivit Bloomberg . Creșterea este de patru ori mai mare decat cea de anul trecut. Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, nu mai este cel mai bogat om, fiind depașit de catre șeful Amazon, Jef Bezos. Indicele…

- Probleme mari pentru printul saudit acuzat de coruptie! Acesta poate scapa pentru moment de puscarie doar daca ofera o garantie ametitoare. Autoritatile saudite i-au cerut 6 miliarde de dolari prințului saudit Al-Waleed bin Talal, aflat acum in inchisoare.Citește și: 28 de ani de la Revoluție!…

- Firma americana Ignyta, care dezvolta un tratament impotriva unor tumori, a fost cumparata de grupul farmaceutic elvetian Roche, cel mai mare producator de medicamente impotriva cancerului din lume, pentru suma de 1,7 miliarde de dolari (1,4 miliarde de euro), la un pret de 27 dolari pe actiune, arata…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50…

- Fostul baschetbalist american Michael Jordan este sportivul cel mai bine platit din toate timpurile, avand o avere estimata la 1,85 miliarde dolari, conform clasamentului publicat de revista americana Forbes, informeaza AGERPRES . “Air” Jordan a realizat cea mai mare parte a veniturilor sale in urma…

- In primele zece luni din anul curent, exporturile de marfuri din R. Moldova s-au cifrat la 1,920 de miliarde de dolari, cu 17,5% mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor Biroului Național de Statistica (BNS), pe piața Uniunii Europene au ajuns marfuri moldovenești in suma…

- O serie de raiduri organizate de autoritatile bulgare in luna mari au dus la confiscarea a peste 200.000 de bitcoins, care acum valoreaza mai mult de 3 miliarde de dolari, scrie coindesk.com, site specializat in stiri despre monedele virtuale.

- Cine sunt cei mai bogati romani ai anului 2017. Averea totala: 23,05 miliarde de euro Ion Tiriac este cel mai bogat roman, cu detineri de 1,7-1,8 miliarde de euro, fiind urmat de fratii Dragos si Adrian Paval, proprietarii Dedeman, cu 1,1-1,2 miliarde de euro, arata editia pe anul 2017 a „Top 300 Cei…

- Deficitul bugetului general consolidat a coborat la 6,6 miliarde de lei (0,79% din produsul intern brut) dupa primele 10 luni ale acestui an, de la 6,8 miliarde de lei (0,81% din PIB) in primele noua luni, informeaza Ministerul Finanțelor Publice. Față de primele 10 luni din 2016 deficitul…

- Vanzarile online de Thanksgiving si Black Friday din Statele Unite au crescut cu 17,9% fata de anul trecut, si au atins un nivel record de 7,9 miliarde de dolari. Astfel, cumpărătorii au profitat de discounturile generoase pentru a face achiziţii prin intermediul dispozitivelor mobile,…

- Firma de consultanta in business Brand Finance calculeaza valoarea monarhiei britanice in fiecare an, estimand valoarea asset-urilor concrete detinute de acestia, cat si a valorii impactului de brand, printre alte contributii mai putin tangibile. Aceasta valoare nu include finantele specifice ale…

- Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creanțelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor Publice in ultima ședința de Guvern. Ministerul Finanțelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situația creanțelor…

- Ministerul Finanțelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situația creanțelor menționate la data de 30 iunie 2017, respectiv 31 decembrie 2016."Romania a incasat in primele șase luni ale anului 31 milioane dolari SUA in contul creanțelor Romaniei provenite din operațiunile de export,…