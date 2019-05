Una dintre cele mai mari conspiraţii din istoria industriei farmaceutice 20 de companii sunt acuzate ca au format un cartel, pentru a creste artificial pretul a peste 100 de medicamente generice. Este vorba inclusiv de tratamente impotriva cancerului, iar totul s-ar fi intamplat in perioada 2013 – 2015. In unele cazuri, preturile au fost majorate chiar si cu 1.000%, iar acum, firmele respective au fost date in judecata de autoritatile din 40 de state americane. Prejudiciile ar fi de cateva miliarde de dolari, spun oficialii, care cred ca au de-a face cu una dintre cele mai mari conspiratii din istoria industriei farmaceutice de peste ocean. Reprezentantii unei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

