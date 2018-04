Una dintre cele mai mari companii de cablu din România va fi VÂNDUTĂ „Perspectiva consolidarii pietei prin achizitia UPC Romania de catre Vodafone si a formarii astfel a unui nou jucator cu operatiuni fix-mobil a dat un nou ritm discutiilor de preluare ale AKTA. Orange este una dintre companiile aflate in discutiile de preluare ale AKTA si poate si cea mai determinata sa o finalizeze, pentru ca nu are operatiuni fixe in retail pe baza unei retele proprii“, a declarat pentru ZF sub protectia anonimatului o sursa de pe piata, familiara cu aceste discutii. Contactati de ZF, reprezentantii Orange nu au comentat informatia. Dinu Malacopol, CEO si actionar minoritar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orange, liderul pietei locale de telefonie mobila, se afla in discutii pentru achizitia AKTA, cel mai mare jucator independent din piata de cablu, intr-o tranzactie evaluata la 150-200 mil. euro, care ar putea fi semnata pana la finele acestui an, au declarat pentru ZF, sub protectia anonimatului, mai…

- Tinerii din Romania sunt cei mai increzatori in perspectiva de a avea o cariera in domenii digitale, potrivit unui studiu internațional comandat de Vodafone și realizat in acest an de YouGov, cu participarea a 5.952 de tineri cu virste intre 18 și 24 de ani din 15 țari. 53% dintre tinerii romani sunt…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, ca in acest moment exista miei romanesti pentru Sarbatorile Pascale, iar ‘preturile sunt bune’, la fel ca si anul trecut. ‘Pentru toti consumatorii din Romania sunt miei romanesti. Sunt si mici si mari, taiem in functie de cerinte si evident de…

- La inceputul acestui an, reprezentanti ai companiei Arch au comunicat ca sunt in curs de autorizare pentru a intra pe piata RCA din Romania. Arch, companie cu o capitalizare de 13 miliarde de dolari, intetntioneaza sa intre pe piata locala, prin intermediul unei firme pe care o detine in Gibraltar,…

- Mutare in forța pe piața locala, in luna aprilie. Un renumit brand german iși face intrarea pe piața din Romania. Acesta are peste 10.000 de magazine in aproximativ 40 de țari.Oficialii colosului au confirmat deja intrarea sa in sistem de franciza. Acesta va fi adus in țara noastra cu ajutorul…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a amendat Vodafone cu 130.000 lei si Orange cu 50.000 lei pentru nerespectarea Regulamentului european "Roam like at home" in Romania. Potrivit sursei citate, in urma sesizarilor primite din partea utilizatorilor…

- ♦ In total, vanzarile answear.ro in regiune ajung la circa 120 mil. euro, primele doua piete fiind Polonia si Romania. Compania poloneza Answear, specializata in comercializarea de articole de moda online, a vandut anul trecut produse de 9,3 milioane euro in Romania si asteapta dublarea…

- In 2017, volumul investitiilor pe piata imobiliara a fost de aproximativ 1 miliard de euro, iar majoritatea tranzactiilor (in jur de 400 milioane de euro) s-au inregistrat in Bucuresti, potrivit ultimului raport de piata realizat de Savills, legat de investitiile imobiliare in Europa.

- Piata solutiilor de birouri va inregistra o crestere de circa 7% in 2018, fiind sustinuta de preocuparea companiilor pentru crearea spatiului de lucru ideal pentru atragerea si retentia angajatilor talentati, dar si de utilizarea tehnologiei pentru a creste eficienta acestora la locul de munca, potrivit…

- "In a doua parte a anului 2017, utilizatorii de internet din Romania au experimentat viteze medii de descarcare in crestere, de 115 Mbps pentru internet fix si 20 Mbps pentru internet mobil, conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix si mobil din Romania, actualizate astazi…

- Dancila, mesaj de Ziua Maghiarilor: Este momentul unei mutari de accent pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei ”mutari de accent” pe lucrurile care…

- Aproximativ o treime din reclamatiile privind achizitia de produse si servicii in 2017 au vizat vanzarile online, iar jumatate dintre acestea au avut ca obiect nerespectarea termenului de livrare, releva datele ANPC, transmite News.ro . Conform prezentarii facute la o dezbatere pe tema drepturilor cumparatorului…

- „Despre CFR Marfa, trebuie sa o spun aici, ca apreciez ca in piata, mai ales in piata de transport de marfuri din Romania pe calea ferata, trebuie sa existe o concurenta loiala, o concurenta deschisa, ca o companie chiar daca este cu capital integral de stat trebuie sa se adapteze conditiilor de…

- Sony a anuntat, in cadrul unui eveniment organizat in Romania, data la care vor fi disponibile pentru precomanda pe piata locala noile smartphone-uri Xperia XZ2 si XZ2 Compact , dar si preturile recomandate pentru acestea. Incepand cu 23 martie, clientii vor putea plasa precomenzi pentru terminale…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalate piete europene a unor cantitati de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor autoimune, potrivit MS.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, spune ca a fost lansata procedura de achizitie a patru corvete pentru Fortele Navale. Vasele de lupta vor fi construite intr-un santier naval din Romania, indiferent cine castiga licitatia, a mai spus Fifor.

- Consiliul de administratie a Intesa Sanpaolo Bank, subsidiara din Romania a grupului italian Intesa Sanpaolo, l-a numit pe Dan Sandu la conducerea institutiei financiare, care isi va incepe mandatul dupa finalizarea procedurilor de aprobare din partea Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (joi, 20.30). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . Cum se pot cumparat bilete, anunța ucv1948.ro 1) De la casele de bilete situate la Sala Polivalenta din Craiova. Programul de funcționare este zilnic, in intervalul orar 10:00…

- Pretul Samsung Galaxy S9 a fost comunicat si pentru Romania. eMAG, Orange si Vodafone au deja pagini cu precomanda pentru telefon. Samsung Galaxy S9 a fost anuntat in Barcelona pe 25 februarie. E mai scump decat modelul de anul trecut, dar are si o camera foto mult mai buna. Totodata,…

- MApN a finalizat procedura legala de achiziție a primelor trei sisteme de rachete “HIMARS”. Scrisoarea de oferta si acceptare a fost semnata la sediul ministerului. La sediul MApN a fost finalizata procedura legala de achiziție a primelor trei sisteme de rachete “HIMARS”. “In prezenta secretarului de…

- Intr-un show care ne va tine pe toti cu sufletul la gura pana in ultimul moment, publicul va alege cine va urca pe scena Eurovision din Lisabona. Dintre cele 15 melodii finaliste, doar una va fi desemnata, prin televot, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2018. Iesenii ii sustin pe Alexia &…

- In unele zone din țara iarna abia a sosit, dar 1 martie bate puternic la ușa. E vremea in care florarii iși fac socotelile pentru cea mai profitabila perioada a lor. Primele tiruri cu flori din Olanda au ajuns deja in Romania. Doamnele și domnișoarele le așteapta.

- Alin Burcea, patronul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va intra pe piata produselor de cofetarie-patiserie, cel mai probabil de anul viitor, cand va deschide o unitate de productie, scrie News.ro. ”Deocamdată este un proiect. Va fi operaţional de anul viitor,…

- Citeste si: Producatorii de alimente, despre avantajele si dezavantajele productiei de marci private: Isi acopera o buna parte din productie, dar pretul este mic. Marjele se fac din volume Kaufland ataca piata produselor bio si vegetariene cu doua marci proprii Grafice si tabele retail ♦ Marcile…

- Cu date care arata ca numarul device-urilor conectate prin ”Internet of Things” (IoT) va crește de la 2,5 mld. în 2017, la 5,4 mld. în 2020[1], apropierea dintre domeniul de securitate și cel de telecomunicații devine una naturala. Toate companiile tind spre centralizarea…

- Dacia Duster a aratat ca este dorita de foarte multi oameni. Atat in Romania, cat si la nivel european, Duster-ul produs la Mioveni a reusit sa aduca sume frumoase acasa incasate din vanzari. Si este in continua crestere. Ar putea fi greu sa condamni o asemenea masina ca se ridica pe trepte din ce…

- INȘELACIUNE Zeci de polițiști și jandarmi din cadrul IPJ Vaslui au descins astazi, la primele ore ale dimineții, la palatului bulibașei rromilor, Petrea Sandu. Baietii acestuia sunt banuiți ca au inșelat toate companiile de telefonie mobila din Romania (Orange, Vodafone, Telekom), achiziționand…

- Autoritatile Sanitar-Veterinare din judetul Botosani au depistat carne interzisa in Romania si trecuta ilegal peste granita din tarile bantuita de pesta africana porcina. Produsele sunt ascunse de comercianti si vandute direct la piata.

- Al doilea operator de pe piața de telefonie mobila din Romania, cu venituri de 182,3 milioane euro și 9.944.595 utilizatori, joaca la mai multe capete și discuta despre o fuziune care ar putea schimba radical locurile pe podium.Deși nu se afla la prima incercare, Vodafone a confirmat intenția…

- Grupul britanic Vodafone a confirmat vineri, 2 februarie, ca este intr-o faza initiala a discutiilor cu grupul american Liberty Global, patronul UPC Romania, privind posibila achizitie a anumitor active telecom detinute de americani pe piata europeana. In Romania, Vodafone, al doilea mare operator local…

- Romania se afla "in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen", in perspectiva viitoarei presedintii a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, tara noastra fiind, de altfel, "un stat pregatit pentru acest demers", a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- Edge, agenție full-service de performance marketing deținuta de grupul 2Performant, aniverseaza doi ani de la înființare. Apariția agenției pe piața româneasca a dus la rescrierea standardelor în performance marketing și clasarea ei drept partener de încredere în topul…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- 10 milioane de telefoane și accesorii mobile, cumparate in Romania in 2017 Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane din Romania. Estimarea ia în calcul…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu circa 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, in conditiile in care cea mai mare parte a cererii a venit din partea companiilor de logistica, transport si distributie, care au inchiriat…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, fost negociator sef al Parlamentului European privind bugetul UE pe 2018, anunta ca se intoarce in Romania special pentru a participa la protestul de sambata din Piata...

- Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arata ca, in al treilea trimestru al anului trecut, pretul mediu angro al energiei electrice vandute pe platformele de tranzactionare (wholesale baseload electricity prices) a inregistrat in Romania cea mai mare crestere din…