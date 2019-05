Una dintre cele mai mari campione olimpice se retrage la doar 22 de ani: A ratat 3 controale antidoping

Stiri pe aceeasi tema

- Statul Washington, situat in nord-estul Statelor Unite, a devenit primul stat american care a legalizat transformarea ramasitelor umane in compost, in vederea hranirii solului, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Legea a fost promulgara marti de catre guvernatorul statului Jay Inslee, un candidat…

- SUA si Polonia sunt aproape de un acord privind o prezenta militara americana consolidata in aceasta tara, inclusiv in ce priveste infrastructura si sporirea efectivelor, afirma surse poloneze si americane citate miercuri de agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.Conform acestor surse, cele…

- O delegatie din Romania a fost prezenta miercuri la Audienta Generala a Papei Francisc, ocazie cu care reprezentanti ai Romfilatelia si cei ai Oficiului Filatelic si Numismatic de la Vatican i-au prezentat Sfantului Parinte macheta emisiunii filatelice comune Romania-Vatican dedicata calatoriei apostolice…

- Calin Popescu Tariceanu spune ca el și Liviu Dragnea vor o remaniere in Parlament a Guvernului, deși premierul Viorica Dancila nu e de acord și a trimis, deja, la Palatul Cotroceni, propunerile cu miniștrii interimari la cele 3 portofolii ramase fara titulari. Șeful Senatului il ataca și pe Klaus…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 15 aprilie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Gabrielei Victoria Birsan ndash; pensionare, la data de 15 aprilie 2019; Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea…

- Presedintele USR a anuntat ca i-a transmis premierului Viorica Dancila o scrisoare, in care ii solicita sa renunte la adoptarea acestor ordonante, iar, in paralel, a transmis si partenerilor europeni un document similar. "Avem din nou agresiunea cu ordonantele. Aceasta amenintare care a tinut…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica un comunicat de presa in care raspunde afirmatiei facute de premierul Viorica Dancila la Washington privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Seful statului spune ca premierul „demonstreaza inca o data totala…