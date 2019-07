Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 21 iul /Agerpres/ - Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig a fost invinsa de kazaha Elena Ribakina cu 6-2, 6-0, duminica, in finala turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BRD din Capitala. AGERPRES (AS-editor: Mihai…

- Jucatoarea canadiana de tenis Eugenie Bouchard, cap de serie numarul 8, a fost invinsa de germanca Tamara Korpatsch cu 2-6, 6-4, 7-5, luni, in prima runda a turneului WTA de la Lausanne (Elvetia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Bouchard (25 ani, 95 WTA) a fost intrecuta de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost "impecabila de la un capat la altul" al finalei de sambata de la Wimbledon, pe care a castigat-o impotriva americancei Serena Williams, estimeaza L'Equipe. "Impecabila de la un capat la altul, romanca Simona Halep a castigat finala de…

- Simona Halep, locul 7 WTA si cap de serie numarul 7, va juca sambata, la Wimbledon, in compania Serenei Williams, cap de serie 10, a cincea finala de grand slam, a treia de turneu in acest an si cea cu numarul 36 (in total) din cariera, la simplu. Jucatoarea romana a castigat un singur Grand […] Source

- Jucatoarea croata de tenis Donna Vekic s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Nottingham (Anglia), cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa un meci ciudat cu germanca Tatjana Maria, 5-7, 6-0, 6-0. Donna Vekic, locul 22 mondial, este favorita numarul 2. Tatjana Maria (56…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a castigat ancheta pentru cea mai frumoasa lovitura a lunii mai in circuitul profesionist feminin, a anuntat, miercuri, site-ul WTA. Halep s-a impus cu un schimb de mingi cu britanica Johanna Konta, in care s-a aflat in defensiva, incheind…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, locul 1 in ierarhia WTA, s-a calificat joi in turul 3 la Roland Garros dupa de a trecut greu de un fost lider mondial, belarusa Victoria Azarenka, 4-6, 7-5, 6-3. Osaka a avut nevoie de doua ore si 50 de minute ca s-o invinga pe Azarenka, aflata acum pe pozitia…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial, s-a retras din turneul WTA de la Roma, inaintea meciului din sferturile de finala impotriva olandeze Kiki Bertens, acuzand o durere la mana dreapta, au anuntat organizatorii, citati de AFP. Osaka s-a accidentat cu zece zile inaintea startului…