- Cei de la "Plane Spotter Iasi" au realizat un calendar pentru anul ce vine. Si nu e unul obisnuit. Prezinta cele mai spectaculoase imagini surprinse la Aeroportul Iasi. Daca vrei sa ai si tu un astfel de calendar, acceseaza, pentru mai multe detalii, pagina aceasta - AICI. Aflati amanunte de pe Facebook.

- Statele Unite au impus marti sanctiuni impotriva a patru persoane care au legaturi cu reteaua Hezbollah din Liban, care coordoneaza activitatile grupului sustinut de Iran in Irak si l-au numit pe fiul liderului grupului terorist la nivel mondial, relateaza Reuters.

- Londra este una dintre capitalele lumii unde lupta pentru supremație pe strazi se da intre grupuri mafiote foarte bine organizate, care pe langa afacerile ilegale pe care le desfașoara pe teritoriul Marii Britanii și nu numai, mai impart cu „fanii” imagini din interiorul gaștii

- Incendiul de padure care afecteaza nordul Californiei a provocat moartea a 42 de persoane, devenind astfel cel mai ucigator din istoria acestui stat, a declarat luni seriful comitatului Butte, Kory Honea, transmite AFP. "Pana in prezent, ramasitele altor 13 persoane au fost descoperite,…

- Poliția investigheaza decesele a doua surori din Arabia Saudita, ale caror cadavre, legate impreuna cu banda, au fost gasite saptamana trecuta pe malul raului Hudson din New York, scrie The Guardian. Surorile, Tala Farea, in varsta de 16 ani, și Rotana Farea, in varsta de 22 de ani, au fost descoperite…

- O mica insula din Hawaii a fost inghițita de apele Oceanului Pacific, in timpul uraganului Walaka. Specialiștii spun ca bucata de pamant inghițita de valuri nu va mai putea fi recuperata, dispariția ei fiind efectul schimbarilor climatice. Imagini postate de Serviciul pentru Protejarea Peștelui și Vieții…

- Navele militare straine care ajung in Israel prefera in general portul Haifa, din nord, desi acesta poate fi atins de rachete lansate de gruparea Hezbollah din Liban. Pe de alta parte, in Ashdod pot ajunge rachetele trase de palestinienii din Gaza, arata Reuters.Vizita la Ashdod a distrugatorului…

- Ozzy Osbourne a fost supus unei intervenții chirurgicale la mana dreapta din cauza unei infecții. Cantarețul britanic se afla in turneu in Statele Unite. Astfel, reprezentația pe care urma sa o susțina sambata la Mountain View a fost amanata, relateaza The New York Times. Artistul, in varsta de 69 de…