Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta si co-proprietara companiei aeriene S7, a doua cea mai mare companie aeriana dupa Aeroflot, Natalia Fileva, si-a pierdut viata in accidentul aviatic de duminica, din apropierea orasului Frankfurt,...

- Natalia Fileva, coproprietara uneia dintre cele mai mari companii aeriene din Rusia si una dintre cele mai bogate femei din aceasta tara, a murit dupa ce avionul sau s-a prabusit in Germania, in apropiere de Frankfurt, a informat compania aeriana pe care o detinea.

- Potrivit unui purtator de cuvant al politiei din landul Hesse, o aeronava cu sase locuri avand la bord doi pasageri si un pilot, care decolase din Franta, a luat foc si s-a prabusit langa Egelsbach. Nu au existat informatii imediate in legatura cu identitatea celor doi pasageri. Avionul dotat cu…

- Natalia Fileva, una dintre cele mai bogate femei din Rusia, a murit într-un accident de avion, în Germania. Pilotul și tatal ei, și el aflat la bord, de asemenea, au murit. Tragedia a mai facut înca 2 morți și 3 raniți la sol. Natalia Fileva, tatal ei și…

- Natalia Fileva, coproprietara uneia dintre cele mai mari companii aeriene din Rusia, una dintre cele mai bogate femei din aceasta tara a murit dupa ce avionul sau s-a prabusit in Germania, in apropiere de Frankfurt, a informat compania.

- Avionul dotat cu un singur motor Epic-Lt, destinat zborurilor private, s-a prabusit in timpul aterizarii pe aerodromul din Egelsbach, conform sursei citate. Potrivit unui purtator de cuvant al politiei din landul Hesse, o aeronava cu sase locuri avand la bord doi pasageri si un pilot, care…

- Autoritatile au recuperat luni dimineata cutia neagra a aeronavei Boeing 737 MAX 8, a companiei aeriene Ethiopian Airlines, prabusita duminica in apropierea orasului Bishoftu din Etiopia, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Rusia intra cu avioanele in Europa, intr-un exercițiu…

- Sportiva oradeana Ligia Bara s-a clasat pe primul loc in proba de saritura in inalțime a concursului atletic internațional de la Budapesta, cu rezultatul de 1,86 metri. Ligia a stabilit in capitala Ungariei un nou record personal de sala. In aer liber, recordul sau este de 1,87 metri, rezultat…