- Familia Rockefeller a donat 200 de milioane de dolari Muzeului de Arta Moderna din New York (MoMA), a informat marti institutia, citata de AFP, care precizeaza ca este vorba despre una dintre cele mai mari sume oferite vreodata unui muzeu, scrie Agerpres. David Rockefeller, care a murit in 2017,…

- O scrisoare in care Albert Einstein respinge cuvantul ”Dumnezeu” pe care il considera un ”produs al slabiciunii umane” si in care trateaza subiectul identitatii evreiesti fost vanduta cu 2,4 milioane de dolari la o licitatie organizata marti in New York, a indicat o purtatoare de cuvant a casei Christie’s,…

- Fostul primar al New York-ului Michael Bloomberg a anunțat o donație de 1,8 miliarde de dolari pentru universitatea Johns Hopkins, astfel incat instituția sa poata acorda mai multe burse pentru studenții saraci, scrie AFP.

- Un celebru tablou in ulei al pictorului britanic David Hockney, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", a fost vandut pentru 90,3 milioane de dolari și a stabilit astfel un nou record de preț pentru o opera a unui artist in viața, potrivit cnn.com, scrie Mediafax.Tabloul, care fusese…

- "Le principe du plaisir", un tablou de Rene Magritte, adjudecat pentru suma de 26,8 milioane de dolari, a batut recordul la licitatii pentru pictorul belgian, in timpul unei vanzari la casa Sotheby's, in cea de-a doua zi a licitatiilor de toamna de la New York, scrie AFP.

