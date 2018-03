Stiri pe aceeasi tema

- Miruna Pîrja, 18 ani, eleva la Colegiul National Emanuil Gojdu, fusese ranita foarte grav în accidentul din 25 februarie, de la Poieni. Ea a decedat marti dupa amiaza, anunța medicii. Tânara a fost internata la Terapie Intensiva a Spitalului Judetean…

- Una dintre tinerele ce au fost grav ranite intr-un accident petrecut, luna trecuta, pe Drumul National 1, intre Oradea si Cluj, a murit. Miruna Pirja, eleva la Colegiul National "Emanuil Gojdu", a pierdut lupta cu viata marti dupa amiaza.

- Trei dintre cei cinci romani care și-au pierdut viața, luni, in urma unui accident terifiant, pe o șosea din Olanda, sunt din Caracal. Adina plecase la munca impreuna cu soțul și fratele ei. Tinerii casatoriți doreau sa iși poata cumpara, astfel, o locuința, in timp ce fratele Adinei, Cosmin, urma sa…

- Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea aradeana Andrei Saguna, pe DN 79, soseaua care leaga orasele Arad si Oradea. Potrivit primelor cercetari efectuate de politisti, un autoturism care circula spre Arad a surprins un barbat care se deplasa pe jos pe marginea drumului, iar apoi…

- Un accident in urma caruia și-a pierdut viața o fetița de un an și opt luni a avut loc in Cluj, informeaza monitorulcj.ro. Tragedia a avut loc pe strada Eugen Ionesco. Accidentul s-a produs in jurul orei 10:50, noteaza sursa citata. Un șofer in varsta de 49 de ani, din Cluj-Napoca, care circula regulamentar,…

- Cel putin 49 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri, care apartine companiei US-Bangla Airlines, s-a prabusit in apropierea aeroportului international Kathmandu, in Nepal, informeaza site-ul agentiei Dpa. Avionul transporta 71 de persoane, inclusiv…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata sambata in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger, a declarat un responsabil local duminica, citat de AFP.Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat telefonic…

- Un barbat de 47 de ani se afla in coma Glasgow 6 puncte dupa ce a intrat cu autoturismul in spatele unui excavator. Accidentul a avut loc ieri, in jurul orei 15.45, pe drumul național 2M, la ieșire din Odobești spre Focșani.Aseara, in jurul orei 19.30, purtatorul de cuvant al Spitalului…

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- O persoana a murit și alte patru au fost ranite duminica, in urma unui incident care a izbucnit intre suporterii echipelor de fotbal FC Santos și Corinthians. Confruntarea dintre cele doua tabere a avut loc intr-o localitate din apropierea metropolei Sao Paulo. O barbat de 31 de ani,…

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Accidentul tragic petrecut duminica, pe DN 1 intre Oradea și Cluj Napoca, in urma caruia doi oameni au murit, iar alte doua tinere au ajuns in stare grava la spital a scos la iveala o situație disperata: centrele de transfuzii din vestul țarii nu mai au sange din grupa A2.

- O persoana a murit și doua au fost ranite, miercuri dimineața, in urma unui accident petrecut intr-o stație de carburanți din municipiul Vaslui. Doua mașini au intrat in coliziune, iar una din acestea s-a rasturnat. Accidentul s-a produs intr-o benzinarie din Vaslui. Trei persoane au fost ranite in…

- Un grav accident de circulație a avut loc duminica, 25 februarie in jurul orei 17, pe raza comunei Poieni județul Cluj, accident in care a fost implicat și un conducator auto din județul Salaj. Conform primelor verificari ale Poliției rutiere, un barbat de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea un…

- Doua eleve din clasa a XII-a au nevoie urgenta de sange. Tinerele, Andrada Maria Firez si Miruna Pirja sunt victimele unui accident ce a avut loc, duminica seara, pe DN1, intre Oradea si Cluj. In urma accidentului, parintii uneia dintre fete au murit.

- Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, în timp ce conducea un autovehicul pe DN1-E60, pe raza comunei Poieni, dinspre Cluj-Napoca spre Oradea, a patruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu o autoutilitara cu semiremorca, condusa regulamentar de…

- Doua dintre victimele accidentului grav de circulație de la Poieni au nevoie sânge. ”Dragi prieteni, apelez la voi in ceas de cumpana a doua vieți. Aseara in jurul orei 5, teribilul accident din localitatea Poieni, județul Cluj a facut doua victime…

- Duminica, 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, județul Cluj, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp…

- La data de 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea…

- Mai multe persoane au fost ranite și doua și-au pierdut viața in urma unui accident rutier produs duminica, 25 februarie, in jurul orei 17 pe soseaua Cluj-Napoca – Oradea, in comuna Poieni. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea un autovehicul pe raza comunei…

- Iubitul uneia dintre tinerele ranite grav in accident a facut un apel catre prieteni și cunoscuți: „Dragi prieteni, apelez la voi in ceas de cumpana a doua vieți. Aseara in jurul orei 5, teribilul accident din localitatea Poieni, județul Cluj a facut doua victime si doua persoane grav ranite…

- Un grav accident de circulație s-a produs între localitațile Poieni și Ciucea, în cursul dupa-amiezii de duminica, 25 februarie. ”Am intervenit în cursul dupa amiezii ca urmare a unui accident rutier, în care au fost implicate doua…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca judetul Cluj, pe DN1 Huedin – Oradea, la kilometrul 544+100 de metri, traficul este blocat din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. Potrivit primelor informații, un autoturism marca…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj. Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, dupa ce doua autoturisme și un TIR s-au ciocnit. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Carmen Livia Jucan, a declarat…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost grav ranite, duminica seara, dupa ce doua autoturisme si un TIR s-au ciocnit pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj, traficul in zona fiind blocat total, potrivit NEWS.RO. Conform Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, accidentul a avut loc la…

- Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN1E60 intre localitatile Poieni si Ciucea, judetul Cluj, un autotren rasturnandu-se perpendicular pe axul drumului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Carmen…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca judetul Cluj, pe DN1 Huedin – Oradea, la kilometrul 544+100 de metri, traficul este blocat din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. Comunicatul ISU Cluj Am intervenit in cursul dupa…

- Accident in Cotmeana, județul Argeș. O femeie a murit și alte trei pesoane au fost ranite, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a derapat intr-o curba și a fost izbita violent de un camion pe drumul național 7. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei mari. Șoferul unui autoturism…

- Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Bare, Vasile Pop, a declarat ca micutul se afla in moarte cerebrala de cand a fost adus la unitatea medicala.”Bebelusul de 4 luni a fost adus vineri seara la spital, era dupa doua stopuri cardio – respiratorii…

- Cele doua persoane ranite grav in accidentul petrecut ieri seara pe Soseaua Mangaliei din Constanta sunt in continuare internate in stare grava in Sectia de Terapie Intensiva. Potrivit cadrelor medicale de la SCJU Constanta, o femeie de 42 de ani a fost diagnosticata cu politraumatisme si fracturi de…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna Suraia, a murit miercuri seara la Spitalul Județean de Urgența Focșani, dupa ce in aceeași zi, in jurul pranzului, a fost adus cu hipotermie severa (24 de grade) și stare comatoasa. Barbatul a fost internat de urgența la Terapie Intensiva,…

- Accidentul a avut loc pe E 81, la iesire din Satu Mare. „In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat trei victime. (...)Unul dintre șoferi, un barbat in varsta de 50 de ani, a fost extras din autoturism in stare de conștiența, insa cu politraumatisme la nivelul brațelor și picioarelor,…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna Suraia, a murit aseara la Spitalul Județean de urgența, dupa ce a fost adus cu hipotermie severa (24 de grade) și stare comatoasa. Barbatul a fost internat de urgența la Terapie Intensiva, dar in jurul orei 19, din pacate, a decedat. Potrivit…

- Scene infioratoare in urma unui accident in Schitu Golești, județul Argeș, in care au fost implicate o caruța și un autoturism. O persoana a murit, iar alte șase au fost ranite, luni seara, dupa ce atelajul a fost lovit violent de o mașina. Accidentul a avut loc pe DN73, in localitatea Schitu Golești,…

- Un barbat din Oradea a murit dupa ce a cazut sub un tramvai, in statia de langa parcul Olosig. Rotile tramvaiului nu i-au sectionat corpul, insa i-au provocat rani grave. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru barbatul in varsta de 61 de ani. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 15.40,…

- Femeia in varsta de 82 de ani care a fost ranita in urma incendiului produs, marțea trecuta, la parterul unui bloc din Botoșani, a decedat, a declarat, astazi, medicul-sef al Unitatii de Primire Urgente a Spitalului Judetean, Petrica Radacuceanu. Femeia a suferit arsuri ale cailor respiratorii, decedand…

- Un accident cu urmari fatale s-a produs aseara, în sectorul Buiucani al capitalei. O persoana a murit în urma unei coliziuni dintre un Mecedes și o Toyota. Accidentul s-a produs pe strada Alba Iulia. Martorii spun ca șoferul din Mercedes a ieșit pe contrasens și s-a…

- Un bebelus a murit, iar alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din orasul brazilian Rio de Janeiro. Soferul susține ca a suferit o criza de epilepsie, a anunțat ...

- Opt persoane au fost ranite, vineri seara, 12 ianuarie, intr-un accident produs pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Accidentul rutier s-a produs din cauza unui șofer care a schimbat banda de mers fara sa se asigure. Trei autoturisme au fost implicate in coliziune. Accidentul rutier s-a produs in jurul…

- "Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea masina si doua persoane care se aflau in autobuz", a declarat Monika Schindlova, purtator de cuvant al politiei. Accidentul a avut loc la ora 15.00 GMT. Printre raniti se numara si mai multi copii, iar doi sunt in stare grava, cu rani la cap.…

- Un copil diagnosticat cu varicela a murit in condiții suspecte la Spitalul din Satu Mare. Fetița de un an și jumatate a fost consultata inițial de un medic care nu a considerat ca este necesara internarea ei, așa ca mama copilei a cerut sa plece acasa. A doua zi, micuța s-a stins din viața. O ampla…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, Constantin Demian, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca medicii au decis trimiterea fetitei la UPU Cluj-Napoca, dar starea acesteia s-a inrautatit si a murit. "La UPU Satu Mare a fost adusa, miercuri seara, o fetita de un an…

- Miercuri seara a avut loc un cumplit accident pe DE 583, la iesirea din Baltati. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar soferul uneia dintre masini a murit pe loc. Alte cinci persoane au fost ranite, printre care si doua fetite, de 4 ani, respectiv 6 ani. Din pacate, una dintre ele, cea de 4 ani, a murit…

- Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Baltati, unde doua autoturisme, un Volkswagen si un Ford, s-au izbit frontal. In urma impactului, si-a pierdut viata soferul autoturismului Volkswagen, in timp ce alti cinci oameni au fost raniti. Printre victime se afla si doi copii, unul dintre…

- Un biciclist a fost accidentat mortal la Cluj-Napoca, marți dimineața, într-o zona cu trafic intens. Accidentul ar fi avut loc în jurul orei 7.00, pe strada Porțelanului, în fața restaurantului Safir. Biciclistul nu a mai putut fi resuscitat. Vom…

- O persoana a murit si alte cinci, printre care un copil de trei ani, au fost ranite grav, dupa ce o autoutilitara a unei firme de curierat s a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13 A, intre Miercurea Ciuc si Vlahita, informeaza Agerpres.ro. Seful Politiei Rutiere Harghita, comisarul sef Nicolae…

- IMAGINI – Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din judetul Buzau, a murit in cursul serii de luni, dupa ce a fost lovit de locomotiva unui tren. Nefericitul eveniment s-a petrecut luni, in jurul orei 16:50, la o distanța de aproape 2 km de Gara Focșani, catre Șoseaua Vrancei. Barbatul a fost transportat…

- Accidentul a avut loc luni dimineata, la intersectia de pe soseaua Borsului cu strada Uzinelor din municipiul Oradea. "Un barbat de 35 de ani din localitatea Sintandrei, aflat la volanul unui autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, astfel ca la intrarea in sensul giratoriu a pierdut controlul…