"Ma amuz incontinuu de ieri, pe seama articolelor si a comentariilor cu referire la candidatura mea pentru un post de europarlamentar. DA, m-am inscris in partidul PSDI (nu are absolut nici o legatura politica cu PSD, din contra) si mi-am depus candidatura. Practic, am facut acest lucru, in primul rand, sa il sustin pe albaiulianul nostru, Cornel Comsa, care ocupa primul loc pe listele de candidati, un om extraordinar, cu o vasta experienta in politica, iar in al doilea rand pentru ca ma regasesc in conceptul in jurul caruia a fost dezvoltat acest partid. Despre asta va scriu in urmatoarea…