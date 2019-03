Una din zece electrocentrale poluează apele subterane Aproape toate centralele electrice pe baza de carbune din SUA contamineaza apele subterane cu niveluri nesigure de poluare toxica, in conformitate cu prima analiza cuprinzatoare a consecințelor eliminarii deșeurilor de carbune de cenușa, se arata intr-un material publicat de The Guardian.

Dintre cele 265 de centrale electrice din SUA unde sunt monitorizate apele subterane, la 242 au fost descoperite niveluri nesigure de cel puțin un poluant derivat din cenușa de carbune, rezultata in urma arderii pentru a produce energie. La mai mult de jumatate dintre aceste unitați monitorizate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- The Guardian publica un articol pe tema opozitiei ministrului Justitiei Tudorel Toader fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror - sef european. Laura Codruta Kovesi si-a castigat reputatia de „tar al anticoruptiei“ in Romania pentru incercarile indraznete de a inlatura coruptia in…

- Energia electrica pe piata spot din Romania este, duminica, cea mai ieftina dintre tarile din regiune cu care tara noastra este cuplata, insa importurile continua, potrivit datelor OPCOM si Transelectrica, potrivit Agerpres. Astfel, media pretului cu livrare duminica este de 203 lei pe MWh,…

- Germania a decis sa renunțe la energia electrica furnizata de centralele pe carbune, din 2038, pentru a combate schimbarile climatice, relateaza MarketWatch.O comisie numita de guvern pentru a analiza situația a ajuns la un acord dupa mai multe luni de dezbateri, scrie mediafax.ro. Citește…

- Pretul energiei electrice a atins un nivel istoric, astazi, pe Bursa din Romania, ajungand la 507 lei pe Megawat ora, pe fondul tensiunilor de la Complexul Energetic Oltenia. Situatia, insa, pare sa revina la normal, intrucat pentru maine sunt anuntate cote semnificativ mai mici pentru energia livrata.…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Pretul energiei in Romania pe piata bursiera spot cu livrare luni este cel mai mare din regiune, la o diferenta de aproximativ 30% fata de celelalte tari cu care Romania este cuplata, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM, operatorul pietei. Astfel, in Romania, energia s-a tranzactionat…

- Pretul energiei electrice de pe piata pentru ziua urmatoare din Romania a OPCOM a fost luni cel mai ridicat din Europa, cu aproximativ 20 de euro/MWh peste preturile inregistrate pe celelalte burse europene. Energia electrica furnizata lu...