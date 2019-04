Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Potrivit bilantului final, patru persoane au fost ranite, dintre care un barbat si o femeie au fost prinși de traversa cazuta. Pompierii militari au intervenit pentru extragerea acestora. Alti doi barbati au suferit leziuni minore in urma accidentului. Femeia ...

- Pompierii intervin joi, in jurul pranzului, in localitatea Stoina, unde o traversa a unui pod in lucru a cazut, fiind inregistrate sapte victime, a informat purtatorul de cuvant al ISU Gorj, Florin Chisim.

- Un autoturism a ars ca o torța, in orașul Turceni. Un echipaj din cadrul Inspectoratului pentru situații de Urgența a intervenit pentru lichidarea incendiului, insa mașina a fost distrusa aproape in intregime de flacarile violente. Un autoturism parcat de vreme indelungata ,pe raza orașului Turceni,…

- Incendiile de vegetație au pus probleme din nou in acest weekend. Un vagon folosit pentru transportul stupilor a fost mistuit de flacari, in comuna Sacelu. Intenția de igienizare a terenurilor, s-a sfarșit cu pagube materiale pentru proprietar, insa din fericire, nu au fost inregistrate victime. Pompierii…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, victimele care au fost incarcerate erau soferul unuia dintre autoturisme si pasagera din dreapta. Cea de-a treia victima este soferul celuilalt autoturism. Primele doua victime au fost descarcerate, iar femeia a fost preluata de elicopterul…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 7, pe DN1, la Comarnic, fiind implicate doua autoturisme. Se pare ca una dintre masini ar fi patruns pe contrasens, unde a fost lovita frontal de un alt autoturism care circula regulamentar. In urma impactului, doua persoane au ramas incarcerate…