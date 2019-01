Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a fost vizat de un complot terorist in timpul unei vizite oficiale pe care acesta o efectueaza in Serbia care a fost dejucat de autoritatile de la Belgrad, relateaza The Sun.

- Animalele de la Gradina Zoologica din Calarasi beneficiaza tot timpul de o alimentatie corespunzatoare, avand in meniu hrana de calitate, insa in perioada iernii sunt rasfatate cu fructe exotice in cantitati suficiente.

- Lucian Avramescu Publicam, fix acum un an, acest articol, cu titlul ”Revolutia Regala, partea lipsa a Revolutiei din ’89”. L-am recitit. Aș mai avea cate ceva de adaugat, nimic de șters. Il public, la parastasul de un an al celui care a fost ultimul Rege al Romaniei. Sau, cine știe, poate ca Romania…

- Cum reactionati cand treceti pe langa un monument si vedeti ca el este dedicat regelui Ferdinand sau regelui Carol, vreunui soldat roman din primul Razboi Mondial sau Al Doilea Razboi Mondial.

- Chemat in premiera printre "tricolorii" mari, Ianis Hagi a debutat in tricoul primei reprezentative impotriva Lituaniei. Fiul "Regelui" a intrat pe teren in minutul 68, cand i-a luat locul lui Claudiu Keșeru. Debutul lui Ianis se produce la 35 de ani distanța fața de cel al tatalui sau. Ianis a purtat…

- Liberalul Ion Gheorghe Duca a fost impuscat de un grup de trei legionari – cunoscuti sub numele de „Nicadori“ – dupa ce, din functia de premier al tarii, a dizolvat Garda de Fier. Desi vestea ca se pune la cale un atentat asupra sa a devenit telefonul fara fir, zvonul umbland de la seful Politiei la…

- Zalmay Khalilzad, emisarul Statelor Unite in Afganistan va efectua pana la data de 20 noiembrie o serie de vizite oficiale in Afganistan, Qatar, Pakistan si Emiratele Arabe Unite, pentru negocieri de pace cu talibanii afgani, relateaza Reuters.

- Meci important joi seara, de la ora 21.45, la Calarasi. Dunarea intalneste FCSB, in optimile Cupei Romaniei. Pentur prima data in istoria orasului, meciul partida se va disputa in nocturna.