- Cel puțin zece persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat intr-o stație de autobuz in orașul Recklinghausen din vestul Germaniei, printre persoanele ranite fiind și șoferul mașinii, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Momentan nu este clara cauza producerii accidentului. Dintre persoanele…

- Una dintre victimele ranite in atacul de la Strasbourg, care se afla de marti seara in stare critica, a decedat vineri, numarul persoanelor ucise ajungand la patru, a anuntat parchetul din Paris, relateaza AFP.Doua persoane au murit marti seara in timpul atacului comis in zona Targului de…

- Cel putin un student a murit, iar altii au fost raniti dupa ce un individ a comis un atac la un institut politehnic din provincia chineza Yunnan, anunta autoritatile din China, citate de site-ul agentiei Reuters.Un individ in varsta de 20 de ani a comis atacul la Institutul Politehnic din…

- Doua persoane au decedat, iar alte trei au fost grav ranite in accidentul rutier care a avut loc joi dupa amiaza pe raza comunei doljene Varvoru de Jos, dupa ce soferul masinii in care se aflau a pierdut controlul volanului si a intrat intr un copac, au informat reprezentantii IPJ si ISU Dolj citati…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Timis, traficul rutier este blocat pe DN59 la iesirea din localitatea Jebel catre Voiteg, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un utilaj agrigol.In urma evenimentului o persoana…