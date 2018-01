Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua organizatii au denumit ziua de 4 ianuarie 'Fat Cat Thursday' (joia pisicilor grase) pentru a denunta disparitatile salariale existente in Marea Britanie. Potrivit calculelor celor doua organizatii, remuneratia medie acordata directorilor generali ai celor 100 de companii din indicele bursier…

- Din punct de vedere istoric, raspunsul la intrebare ar fi limba spaniola, avand in vedere numarul mare de țari in care se vorbeste, pe aproape toate continentele, dar cercetarile recente se concentreaza pe limba germana, pe mandarina și pe franceza, scrie The Independent. Studiul a fost realizat…

- "Trebuie sa facem acest oras mult mai sigur", a cerut primarul Bill de Blasio, facand anuntul in Times Square, unde i s-au alaturat reprezentanti ai politiei si ai transportului din oras. "Acesti stalpi de securitate vor face ca vehiculele sa nu poata intra niciodata in locurile unde sunt…

- Persoanele varstnice care isi administreaza vitamina D si calciu nu prezinta un risc mai mic de fracturi in comparatie cu semenii lor care nu iau astfel de suplimente, conform unui studiu recent, citat de Reuters. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii clinice realizate…

- Aproximativ 200 de persoane fara adapost au fost invitate la o masa de Craciun de mai multe asociații. Gara Euston a fost transformata in adapost pentru o zi, pentru ca oamenii sa nu iși petreaca sarbatorile pe strazi, relateaza The Independent. Ziua de Craciun nu a fost una obișnuita la gara Euston…

- "Se stie ca zgomotul este asociat cu efecte adverse asupra sanatatii, precum tulburari ale somnului, cresterea tensiunii arteriale si aparitia bolilor de inima, asa ca acesta ar putea avea in mod plauzibil impact asupra sanatatii gravidelor si a fetusilor", a declarat pentru sursa citata coordonatoarea…

- Pe 22 noiembrie, Chrissy Teigen și soțul sau, John Legend, veneau cu o veste minunata – ca așteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al cuplului, iar de atunci s-au tot afișat pe la evenimente mondene, Chrissy etalandu-și burtica pronunțata in rochii de seara foarte elegante. La un an și…

- Alerta de securitate la o baza a forțelor aeriene americane din Marea Britanie. Un barbat a fost arestat, dupa ce a incercat sa treaca cu un vehicul de un punct de control. Poliția a anunțat ca este vorba despre un „incident important” de securitate, relateaza BBC News. Baza din Suffolk a fost inchisa…

- Selfita (selfitis) este o problema psihica, iar persoanele care simt nevoia sa publice mereu fotografii cu propria persoana in media de socializare ar putea avea nevoie de ajutor, au atentionat psihologi din Marea Britanie si India in urma unor noi cercetari.

- Bruxellesul si Londra nu pot definitiva un acord comercial privind viitoarele relatii pana in momentul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in martie 2019, afirma negociatorul-sef european, Michel Barner. Bruxellesul si Londra nu pot definitiva un acord comercial privind viitoarele…

- Un politist din Trupele Speciale este in coma dupa ce a fost taiat cu sabia in timpul unei perchezitii. I-a fost despicat capul. Omul legii efectua alaturi de colegii sai perchezitii care aveau la baza un dosar de trafic de droguri. Sangerosul atac s-a petrecut in aceasta dimineata in Radauti. Oamenii…

- Robotii vor prelua joburile a peste 800 de milioane de oameni pana in 2030, arata un studiu realizat pentru ONU. Cifra este ingrijoratoare in codițiile in care populația globala este estimata sa ajunga la 8,5 miliarde pana la acesl moment, scrie BUsiness Insider. Roboții și automatizarea vor provoca…

- Bancherul Gherman Gorbunțov este convins ca în spatele tentativei de asasinare care l-a vizat sta primarul de Balți, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Gorbunțov, care în ultimii șase ani s-a aflat la Londra, a venit ieri la Chișinau și a fost audiat de procurori.…

- In urma unui studiu publicat in Jurnalul de Neurologie, Neurochirurgie și Psihiatrie, s-a descoperit ca a fi singur pentru tot restul vieții ar putea crește riscul de a dezvolta demența cu 42%, comparativ cu persoanele casatorite, scrie The Independent.

- Consumul de aspirina și paracetamol in timpul sarcinii crește riscul apariției paraliziei cerebrale, arata un studiu realizat de cercetatorii din Copenhaga. Nou-nascuții au de aproape doua ori și jumatate mai multe șanse de a suferi de o starea incurabila, care este cauzata de o leziune cerebrala și…

- Statia de metrou Oxford Circus a fost evacuata din cauza unui posibil atac armat. Zona a fost securizata de agentii serviciilor de securitate. Oamenii aflati in zona s au baricadat in pub uri si cafenele. ...

- „Vegetarienii sunt mai putin sanatosi decat consumatorii de carne“ este concluzia unui studiu controversat, in ciuda faptului ca beau mai putin, fumeaza mai putin si sunt mai activi fizic decat omologii lor carnivori.

- „Vegetarienii sunt mai putin sanatosi decat consumatorii de carne“ este concluzia unui studiu controversat, in ciuda faptului ca beau mai putin, fumeaza mai putin si sunt mai activi fizic decat omologii lor carnivori.

- Oamenii de stiinta au efectuat cu success primul transplant de cap, iar subiectul a fost un cadavru uman. Chirurgii sustin ca sunt pregatiti sa efectueze operatia si pe o persoana vie, potrivit The Independent. Chirurgul Sergio Canavero a devenit faimos dupa ce a sustinut ca lucreaza la…

- Oamenii nu sunt se nasc credinciosi, arata un studiu recent al universitatilor Coventry si Oxford din Marea Britanie. Credintele religioase n-au legatura cu intuitia sau cu gandirea analitica, ci cu alti factori, cum ar fi educatia si mediul socio-cultural, au concluzionat cercetatorii dupa ce au realizat…

- Dan-Tiberiu Sbircea reusise, la doar 28 de ani, sa obtina doctoratul la Imperial College, o universitate prestigioasa din Marea Britanie, cotata pe locul opt la nivel mondial. Mama acestuia, procuror in cadrul Parchetul pe langa Judecatoria Timisoara a plecat in Londra si a spus ca vina pentru…

- Edilul sectorului 6, Gabriel Mutu, este de parere ca societatea are obligația de a se implica in vederea reintegrarii persoanelor cu probleme de sanatate mintala. "Din pacate, aceasta afecțiune afecteaza din ce în ce mai mulți oameni, nu discutam doar despre România,…

- Google a publicat datele obținute in urma unui studiu pe tema securitații online. Impreuna cu Universitatea din California, Google a realizat ceea ce reprezentanții companiei susțin ca reprezinta cel mai amplu studiu pe termen lung ce a fost realizat vreodata in domeniul

- Presedintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, estimeaza ca Marea Britanie ar trebui sa plateasca cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din Uniunea Europeana (UE) pentru a-si onora angajamentele financiare, transmite The Associated Press. ”Factura” divortului este cel mai mare obstacol…

- Procedura de Brexit are "probleme majore" nerezolvate privind drepturile cetatenilor. Declaratia are loc in ajunul urmatoarei runde pentru negocierile privind Brexit, dintre Londra si Bruxelles.Verhofstadt a transmis ca ”asigurarile Londrei in privinta statului cetatenilor UE ce traiesc…

- Negociatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a estimat miercuri, in ajunul inceperii unei noi runde de negocieri intre Uniunea Europeana și Londra cu privire la ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, ca inca raman de rezolvat 'probleme majore' legate de apararea drepturilor…

- Un tanar roman de 22 de ani, care se pare ca avea probleme psihice, și-a ucis, luni, mama bolnava de cancer in orașul italian Rovigo, scrie publicația Rovigo Oggi. O crima ingrozitoare a zdruncinat liniștea orașului Rovigo. O romanca, Tatiana Halapciug, in varsta de 49 de ani, a fost injunghiata mortal…

- Un nou studiu al cercetatorilor americani de la Universitatea din Michigan arata ca palmuirea copiilor va duce la probleme precum depresia, consumul peste nivelul moderat al bauturilor alcoolice, tentative de sinucidere si chiar consumarea de droguri...

- Un vehicul taxi a lovit mai multi pietoni miercuri seara, in centrul Londrei, anunta Politia metropolitana. Cel putin patru persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, in urma incidentului rutier produs miercuri seara in centrul Londrei, afirma surse citate de cotidianul The Independent. Numeroase…

- Milioane de persoane ce locuiesc in zeci de orase britanice inhaleaza aer ce este considerat a fi prea periculos pentru a fi respirat, fonorm unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza The Independent. In cel putin 44 de orase britanice testate de OMS au fost descoperite…

- Exista doua tipuri de oameni: cei care se trezesc plini de energie dimineața, fac sport, iși fac de mancare, iși aleg pe indelete hainele de serviciu și nu au nevoie de cafea pentru a ieși din casa cu zambetul pe buze. Apoi sunt cei care casca de dimineața pana seara, indiferent cat ar dormi, insa dupa…

- MOMENTUL in care vantul extrem impiedica un avion de pasageri sa aterizeze in Salzburg A fost filmat. Avionul, apartinand companiei Enter Air, zbura de la Londra (Marea Britanie) spre Salzburg (Austria). Avionul a atins violent solul pe Aeroportul din Salzburg, astfel ca pilotii au fost nevoiti…

- Oamenii de știința au descoperit ca zaharul ''trezește'' celulele canceroase și amplifica agresivitatea tumorilor canceroase, informeaza marți The Independent. Descoperirea ar putea avea un impact major asupra alimentației pacienților diagnosticați cu aceasta problema de sanatate.

- Companiile aeriene au nevoie pana cel tarziu in octombrie 2018 de o perspectiva clara a modului in care iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va afecta aviatia, a afirmat miercuri Alexandre de Juniac, seful Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite Reuters.…

- Sadiq Khan, primarul Londrei, a sugerat, luni, ca nu exclude posibilitatea un nou referendum pe tema Brexit, daca Parlamentul britanic nu va aproba viitoarea intelegere dintre Londra si Bruxelles privind despartirea Marii Britanii de UE, relateaza site-ul cotidianului The Independent. …

- Presupunerea potrivit careia femeile insarcinate care utilizeaza astfel de dispozitive isi expun copiii la riscul dezvoltatii unor tulburari de nerurodezvoltare a fost infirmata in urma unui studiu realizat pe 45.389 de perechi mama-copil. Un studiu efectuat de o echipa de cercetatori din Norvegia…

- Secretarul în exrcițiu pentru Securitate Interna din SUA, Elaine Duke, a avertizat, joi, ca Stat Islamic (SI) si alte organizatii teroriste planuiesc atacuri pe teritoriul Statelor Unite precum cel care a avut loc la 11 septembrie 2001, comis de militantii Al Qaida, relateaza The Independent,…

- Oamenii de știința au descoperit ca zaharul ”trezește” celulele canceroase și amplifica agresivitatea tumorilor canceroase, informeaza marți The Independent, citat de Agerpres. Descoperirea ar ...

- Romanca Lidia Dragescu, moarta luni dimineața la Londra dupa ce a cazut de la o inalțime de 30 de metri de pe catedrala St Paul, se pare ca s-a sinucis. Acestea sunt cele mai recente informații furnizate de presa din Marea Britanie, care citeaza surse din poliția londoneza. Oamenii legii au gasit in…

- Romanca Lidia Dragescu, moarta luni dimineata la Londra dupa ce a cazut de la o inaltime de 30 de metri de pe catedrala St Paul, se pare ca s a sinucis. Acestea sunt cele mai recente informatii furnizate de presa din Marea Britanie, care citeaza surse din politia londoneza. Oamenii legii au gasit in…

- Romanca Lidia Dragescu, moarta in aceasta miercuri, la Londra, dupa ce a cazut de la o inalțime de 30 de metri de pe catedrala St Paul, se pare ca s-a sinucis. Acestea sunt cele mai recente informații furnizate de presa din Marea Britanie, care citeaza surse din poliția londoneza. Ipoteza sinuciderii…

- Timpul se scurge si nu exista inca niciun acord referitor la circulatia libera a medicamentelor intre Marea Britanie si restul Uniunii Europene, potrivit Bloomberg. O multime de probleme, printre care consilierea cu privire la transferul produselor si la testarea lor in regiune, inca nu…

- Zeci de zboruri si curse de feribot au fost anulate inainte ca uraganul Ophelia sa ajunga in Marea Britanie si Irlanda, informeaza The Independent. Furtuna este asteptata sa ajunga luni dimineata in apropierea coastei de sud-vest a Irlandei. Autoritațile sunt in alerta maxima și iau masurile de rigoare…

- Submarinul USS Michigan (SSGN-727) a ajuns in portul Busan, aflat in sudul tarii, ca parte a unei actiuni programate in mod regulat in Pacificul de Vest, potrivit autoritatilor americane. Totusi, este primul submarin nuclear care ajunge in Coreea de Sud in ultimele sase luni. Echipat cu…

- Planul respingerii solicitarilor formulate de guvernul Marii Britanii, de incheiere pana la sfarsitul acestui an a termenilor Brexit-ului, incurca serios planurile locatarei din Downing Street. Premierul britanic vrea sa avanseze rapid si cu faza de negociere a conditilor de "divort" intre…