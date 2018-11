Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin impotriva bolii Alzheimer ar putea incepe curand testele umane, dupa ce trei studii pe mamifere au dat rezultate foarte bune. Specialistii cred ca va reduce acumularea in creier a doua proteine toxice.

- In ultimii trei ani, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Bistrița-Nasaud a emis 143 de avize și autorizații la cluburi și alte obiective cu aflux de persoane. Un numar de 8 obiective și-au suspendat activitatea. In același interval, reprezentanții ISU au efectuat pe raza județului aproape…

- Specialiștii recomanda ca inainte de a ține orice dieta sa faci un control de rutina, pentru a vedea daca tu ai voie sa o urmezi. Astfel previi anumite probleme viitoare și te bucuri din plin de centimetrii scazuți, dar și de kilogramele in minus. Citeste si Dieta de 48 de ore. Asa poti sa…

- Acțiunea disciplinara impotriva Laurei Codruța Kovesi este discutata, miercuri, la CSM. Secția pentru procurori analizeaza o presupusa abatere facuta de Kovesi, inregistrata in urma unei ședințe de lucru de la DNA. Ședința de lucru a avut loc pe 18 iunie 2017, iar acuzații similare au fost lansate și…

- Impotriva simptomelor de gripa si raceala este indicat consumul zilnic a doua pahare cu suc de sfecla rosie, conform Agerpres.ro Parodontoza, o boala destul de grava la nivelul danturii poate fi combatuta cu ajutorul sfeclei rosii. Bolile renale, precum infectiile si calculii renali pot fi combatute…