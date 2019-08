Stiri pe aceeasi tema

- Start de campionat remarcabil, pentru Gloria Buzau. Echipa pregatira de Ilie Stan s-a impus, astazi, in fața divizionarei secunde Ripensia Timișoara cu scorul de 2 la 1, intr-o partida contand pentru etapa a doua a Ligii a II-a la fotbal. La o saptamana de la startul campionatului, Gloria Buzau reușește…

- Nicolae Dica (39 de ani) revine pe banca echipei cu care a promovat din Liga 3 in urma cu doi ani. Primul meci al fostului antrenor de la FCSB este FC Argeș - Ripensia Timișoara, astazi, de la 19:30, liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport. live de la 19:30…

- Vineri incepe o noua ediție a Ligii a II-a la fotbal. Privind numele competitoarelor, pare cel mai puternic sezon de cand „Divizia B” se joaca in acest format, cu o serie unica. Echipe istorice ca Rapid, U Cluj, Petrolul, UTA, de ce nu Ripensia și Politehnica, alaturi de FC Argeș, Farul etc, alimenteaza…

- Nume ca Ripensia, Politehnica, Rapid, UTA, Petrolul, Cluj, Reșița, FC Argeș atrag, astfel ca se anunța o ediție a ligii secunde incendiara. Astazi, echipele și-au aflat programul pentru noul campionat. Noul sezon al Ligii a II-a incepe pe 3 august 2019 si se incheie pe 30 mai 2020, exact ca editia trecuta.…

- ASU Politehnica va incepe noul campionat cu un joc acasa in compania Mioveniului. Concitadina Ripensia va avea aparent o misiune mai dificila in debutul editiei 2019-20, urmand sa evolueze pe terenul lui FC Arges, una dintre pretendentele la promovare. Astazi la sediul FRF a avut loc tragerea la sorti…

- Pandurii Targu Jiu – International Curtea de Arges 5-2 (1-1) Au inscris: Martinovic, Pacurar de doua ori, Tilinca de doua ori precum si Cl. Ionescu si Voiculet de la International Pandurii a sustinut aseara primul amical al acestei perioade de preg...

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta, vicecampioana Romaniei, si a aflat programul din editia 2019 2020 a Ligii Nationale. Formatia de pe litoral va debuta in noul sezon in deplasare, la finele lunii august, cu Minaur Baia Mare, iar in restul meciurilor din tur va evolua astfel: etapa…

- Echipa Liceului Teoretic ”Petru Maior” s-a clasat pe un meritoriu loc IV la Faza Finala a Gimnaziadei de Volei disputata in aceasta saptamana la Izvorani. Echipele participante la aceasta faza au fost repartizate in doua grupe, echipele clasate pe primele doua locuri in fiecare grupa urmand sa joace…