Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a publicat miercuri, 6 martie, motivarea deciziei din 6 decembrie 2018 prin care s-a admis partial o exceptie de neconstitutionalitate care se refera la Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei.Curtea Constituționala a admis excepția de neconstituționalitate și…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu a venit cu niciun argument clar referitor la necesitatea repatrierii rezervei de aur aflata la Londra. Social-democratul a subliniat doar ca e mai bine cu „bogatiile“ acasa.

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a afirmat, luni noapte, ca Opozitia ar fi putut trece un amendament referitor la unele masuri in invatamant, insa planurile au fost date peste de cap de plecarea unui ales al USR inainte de votul final.

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, a declarat ca formatiunea sa nu se va retrage din cursa electorala in favoarea Blocului electoral ACUM, format din PAS si PPDA. Liberalul sustine ca acest lucru ar insemna sa te predai fara sa lupti.

- Polonia nu a fost ocolita de ninsorile abundente din ultimele saptamini, care au izolat catune si au creat destule probleme. Dar i-au dat ocazia unui barbat sa-si aminteasca de copilarie. S-a apucat sa construiasca igluuri. Barbatul a construit zilele trecute primul iglu din iarna aceasta. Acum lucreaza…

- Primarul orasului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a decedat luni la spital dupa ce in ziua anterioara a fost atacat cu cutitul in timpul unui eveniment filantropic, a anuntat ministrul sanatatii polonez, Lukasz Szumowski, transmite Reuters. ''Nu am putut castiga'', a declarat Szumowski…

- Iranul l-a convocat pe diplomatul polonez cu cel mai inalt rang aflat in aceasta tara pentru a protesta impotriva deciziei Varsoviei de a gazdui un summit organizat de Washington si considerat "anti-iranian", a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Iranului, informeaza…

- Un tribunal polonez a condamnat vineri canalul german de televiziune ZDF sa plateasca daune si sa publice scuze fostilor combatanti din rezistenta antinazista care s-au declarat bulversati de serialul ''Mamele noastre, tatii nostri'' (Unsere Mutter, unsere Vater), relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…