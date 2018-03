Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana TAP Air Portugal a anuntat peste 100 de pasageri ai unui avion care urma sa decoleze din Stuttgart cu destinatia Lisabona ca zborul va fi anulat din cauza „incapacitatii co-pilotului”, scrie The Guardian potrivit News.ro . Zborul a fost anulat dupa ce un angajat al aeroportului a observat…

- Poliția americana a publicat filmarea accidentului fatal in care a fost implicat o mașina autonoma Uber. Oamenii legii din Tempe, Arizona, a publicat pe Twitter un clip video care combina filmarea din doua unghiuri a accidentului fatal in care a fost implicata o mașina autonoma Uber. Clipul video este…

- Ambele anchete, una dintre ele deschisa de procurorul general din Massachusetts, vizeaza modul in care firma Cambridge Analytica a cules pentru echipa de campanie a lui Donald Trump informatii private de la 50 de milioane de utilizatori. Presa americana scrie ca firma a folosit datele inca de la inceputul…

- Un cadavru aflat intr-o stare avansata de putrefacție a fost descoperit in zona unei hidrocentrale din județul Bacau. Poliția a inceput o ancheta pentru a stabili identitatea victimei și condițiile in care a survenit decesul. Descoperire macabra la hidrocentrala din localitatea bacauana Galbeni. Un…

- Politia franceza a emis un mandat de arest pe numele printesei Hassa bint Salman, sora printului saudit Mohammad bin Salman. Femeia este acuzata ca i-a spus garzii sale de corp sa loveasca un barbat, care facea lucrari in apartamentul ei dintr-o zona rezidentiala din Paris, informeaza The Guardian.…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei BOLOȘ FLORIȚA, la data faptelor judecator in cadrul Judecatoriei Ineu, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de:- abuz in serviciu…

- Un caine a murit pe o cursa United Airlines dupa ce un insotitor de zbor a obligat-o pe stapana sa puna animalul in compartimentul de bagaje de deasupra scaunelor, scrie Guardian. Compania aeriana a spus ca isi asuma intreaga responsabilitate. Pe zborul United Houston-New York de luni,…

- Divizia de contraterorism a politiei londoneze a anuntat ca investigheaza moartea unui cetatean rus aflat in exil in Marea Britanie, dupa ce acesta a murit in locuinta sa din Londra din cauze necunoscute. 'O investigatie este in curs de desfasurare dupa moartea unui barbat in varsta de circa 60 de…

- Procurorii DNA fac o ancheta la Poliția locala a municipiului București, în legatura cu modul în care au fost facute unele achizitii, dar si cum s-a desfasurat examenul pentru ocuparea funcției de director într-o directie din

- Patru persoane au fost arestate vineri, dupa ce au escaladat un balcon de la etajul intai al ambasadei iraniene din Londra si au fluturat un drapel, aparent pentru a protesta impotriva guvernului de la Teheran, informeaza Reuters. Politia metropolitana londoneza a precizat ca arestarile sunt motivate…

- Secretarul britanic de externe, Boris Johnson, a atenționat autoritațile ruse ca vor fi consecințe drastice daca va fi dovedita implicarea Moscovei in otravirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal, scrie The Guardian. „Poliția, impreuna cu alte agenții de informații investigheaza incidentul. Stimatii…

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Un barbat care se afla in stare grava la spital dupa ce a fost expus unei substante necunoscute intr-un centru comercial din orasul Salisbury este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in serviciul Regatului Unit, scrie BBC. Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- O persoana a fost retinuta vineri, la Berna, in urma unei alerte cu bomba, in cartierul garii, a anuntat politia cantonala, scrie AFP. ”Am fost informati cu privire la o amenintare cu bomba”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei cantonale, Christoph Gnagi. ”O persoana a fost arestata…

- Serviciul de muzicE online Spotify se va lista la Bursa din New York, compania mizand pe o valoare de piatE de 23 de miliarde de dolari, in cadrul unei oferte care incalcE regulile clasice. Serviciul de streaming muzical suedez ixi va lista actiunile direct in piatE, ocolind oferta publicE initialE,…

- Enrique Castro "Quini", care a evoluat in cursul carierei sale la FC Barcelona si Sporting Gijon, a incetat din viata marti, la varsta de 68 ani, in urma unei crize cardiace pe care a suferit-o in timp ce se afla la volan. TRAGEDIE IN BOX. Un pugilist A MURIT la spital dupa ce a castigat lupta…

- Cenzorii din aparatul puterii de la Beijing au hotarat ca, pentru a bloca orice critica adusa lui Xi Jinping pe internet, ar trebui sa elimine o litera despre care aceștia spun ca poate fi folosita in multe combinații frazastice pentru a-l ataca pe președintele chinez: litera „n”, scrie The Guardian.Eliminarea…

- Un ''incident major'', urmat de o explozie si prabusirea unei cladiri soldata cu sase raniti, s-a inregistrat duminica seara in orasul Leicester din centrul Angliei, insa politia a anuntat ca nu are dovezi care sa indice o legatura cu o activitate terorista, relateaza AFP. "Originea exploziei…

- Explozia a avut loc in jurul orei locale 19 (ora 21.00, ora Romaniei). Politia din Leicester a postat un mesaj pe Twitter in care li s-a adresat cetatenilor. "A avut loc un incident major pe Hinckley Road, din Leicester. Toate serviciile de urgenta sunt la fata locului. Strada Carlisle si o parte…

- Doua persoane au fost ranite de gloante in noaptea de joi spre vineri in campusul unei universitati din Louisiana, in sudul Statelor Unite, a anuntat conducerea institutiei, precizand ca locul a fost de atunci securizat, informeaza AFP. "Politia universitatii confirma ca un incident implicand mai…

- Poliția britanica a deschis o ancheta, dupa ce s-a descoperit ca o scrisoare adresata Prințului Harry și logodnicei sale, Meghan Markle, conținea o pudra alba, ceea ce a starnit ingrijorari ca ar putea fi vorba de antrax. In interiorul plicului se afla și un bilețel care ar fi conținut mesaje…

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte pe…

- O persoana a murit si altele au fost ranite in coliziunea dintre doua trenuri produsa luni la orele pranzului in provincia Styria din sud-estul Austriei, a anuntat politia preluata de Reuters si dpa. Persoana decedata este o femeie, iar alte 22, inclusiv trei copii, au suferit rani minore. Totusi,…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1064/VIII/3 din  15 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei MORARU IORGA MIHAIELA, la data faptelor și…

- Ministerul Federal de Interne din Germania, prin intermediul proiectului "Poliția in comunitate", a oferit Serviciului accidente rutiere din cadrul Departamentului de Politie a municipiului Chișinau zece seturi de Alcootest 6820 cu accesorii, dotate cu imprimanta mobila.

- Lady GaGa a fost nevoita sa isi anuleze turneul ‘Joanne World Tour’ din cauza „durerilor puternice” provocate de fibromialgie, informeaza contactmusic.com. Cantareata in varsta de 31 de ani sufera de fibromialgie, o boala care ii provoaca dureri multiple, difuze, insotite de stari de indispozitie. Intr-un…

- Cursele „triangulare” Timișoara – Cluj-Napoca – Iași, care opereaza din toamna lui 2016, vor fi anulate din 17 februarie. Anunțul a fost facut de Blue Air, pe pagina de Facebook. Compania invoca „fricțiuni” cauzate de aeroportul din Timișoara, insa realitatea e alta.

- O tanara din Marea Britanie, aflata pentru prima data in vizita in Nigeria, a avut parte de un incident extrem de neplacut, pe care l-a povestit pe Twitter . Dupa ce i-a fost furat smartphone-ul, un iPhone, femeia a mers la primul politist pe care l-a vazut. In loc sa o ajute, barbatul a inceput sa…

- Mii de oameni s-au îmbrâncit, vineri, în supermarketurile din Franta, pe fondul unei promotii la crema de ciocolata tartinabila Nutella, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. Lantul de supermarketuri Intermarche a oferit un discount de 70% pentru un borcan…

- Peste 1.000 de euro, atat au fost nevoiti sa plateasca patru studenti japonezi care au servit trei fripturi si peste prajit intr-un restaurant italian din apropierea pietei San Marco din Venetia, scrie luni cnewsmatin.fr. Indignati de valoarea exorbitanta a notei de plata, studentii la Universitatea…

- Seful Sectorului poliției de frontiera Giurgiu, Ionut Ifrim, acuzat de procurorii DNA de santaj si cumparare de influenta, a fost trimis in judecata, sub control judiciar. Procurorii sustin, in rechizitoriu , ca in data de 28 aprilie 2017, in condițiile in care legislația romaneasca nu obliga persoanele…

- Politia ungara a emis în 2016 un mandat de arestare, înca valabil la începutul lui 2018, împotriva lui Sebastian Gorka, fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi un website din Ungaria, informeaza AFP. …

- Politia rusa a intreprins joi seara perchezitii la sediile de campanie din Sankt Petersburg ale principalului opozant fata de Kremlin, Aleksei Navalnii, dupa ce in ultimele doua zile a desfasurat operatiuni similare la vreo zece sedii de campanie ale lui Navalnii pe teritoriul Rusiei, informeaza…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Ion Iulian pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților M. R. D. și G. V. I. pentru savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala in forma continuata. In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut urmatoarea…

- Biroul de Informare si Relatii Publice al Directiei Nationale Anticoruptie a intocmit o sinteza partea I a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2017, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa.Astazi, prin intermediul unui buletin de presa,…

- Politicianul german de extrema - dreapta Beatrix von Storch, vicelider AfD, este investigata pentru incitare la ura si a fost temporar blocata pe Facebook si Twitter dupa ce a scris pe site-urile de social media, de Anul Nou, ca Politia din Koln face concesii "hoardelor de barbati musulmani barbari…

- Un avion a reușit sa calatoreasca in timp, acesta decoland din Auckland, Noua Zeelanda in anul 2018 și a aterizat in Hawaii in 2017. Atfel, datorita diferențelor de fus orar, pasagerii au avut ocazia de a sarbatori trecerea in noul an de doua ori, potrivit The Independent. Zborul HA446, al…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 974/VIII/3 din 18 octombrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului FARCALAU IOAN, la data faptei primar al comunei Peciu…

- Mihai Banu, la data faptelor deputat, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, informeaza DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata,…