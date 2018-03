Stiri pe aceeasi tema

- Vremea bulverseaza pasarile! Situatie inedita la Constanta unde un vultur plesuv, avand doua placute de identificare pe corp, a picat de oboseala in curtera unui localnic din comuna Garliciu. Pasarea de peste un metru lungime se afla sub ingrijirea localnicului din Garliciu de marti, cand s-a trezit…

- Hidrologii au emis, luni, o noua avertizare care vizeaza cresteri de debite ale unor rauri cu depasirea cotelor de atentie. Pe raul Crasna (judetul Satu Mare) este cod portocaliu, in timp ce in alte sapte judete este cod galben. Avertizarea este valabila pana marti la ora 16.00.Citeste si:…

- Grupul KMG International a realizat un profit net de 80 milioane dolari, anul trecut, in crestere de sase ori comparativ cu 2016, iar in perioada urmatoare se va concentra pe dezvoltarea in Romania, se arata intr-un comunicat de presa al companiei. Contribuţia grupului la bugetul României…

- Performanta are Viitor, proiectul de scouting dezvoltat de Federatia Romana de Fotbal si Gillette, o marca din portofoliul P&G, va ajunge duminica in Isalnita, judetul Dolj. Tinerii fotbalisti cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani vor avea ocazia sa-i impresioneze pe scouterii Federatiei Romane de Fotbal…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia minorei ANDREEA ZLATE, in varsta de 16 ani, din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 28 februarie a.c., aceasta a plecat de pe raza municipiului Constanta, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent.…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat marti, la Brasov, conferinta internationala cu tema ”Constientizarea comunitatilor europene cu privire la importanta imbunatatirii politicilor in domeniul bioenergiei”, eveniment la care participa experti din domeniul bioenergiei si valorificarii…

- O actiune ampla organizata de politistii de frontiera romani si bulgari a dus la descoperirea a 13 cetateni irakieni si iranieni, imigranti ilegali, care incercau sa intre in Romania. Echipe de control formate din polițiști de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalitații…

- Sute de camioane au ajuns la PTF Nadlac II incepand de duminica seara, pentru a iesit din tara dupa 23,00, cand autoritatile ungare au ridicat restrictia de tranzit pentru vehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone aplicata la sfarsit de saptamana. Unul dintre soferii aflati in coloana,…

- O coloana de camioane lunga de peste zece kilometri este formata, luni, la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II (autostrada pan-europeana), iar soferii reclama ca asteapta de sapte – opt ore controlul documentelor, in timp ce autoritatile sustin ca se asteapta patru ore. Mai…

- Gorjenii pe proprietatile carora va trece gazoductul BRUA se grabesc sa semneze actele ca sa scape cat mai repede de incalzirea cu lemne. Primarul din Targu-Carbunesti este si el bucuros pentru ca muncitorii care vor lucra la gazoduct vor cheltui bani in localitate. Conducta de transport…

- Vremea din Romania s-a rasfrant și asupra situațiilor de urgența. Un barbat din judetul Constanta, care a baut solutie de curatat aragazul, a fost transportat de urgența, cu ajutorul unei senilate, la granita cu Bulgaria, de unde a fost preluat de un echipaj medical din tara vecina si dus la cel mai…

- Filmul "Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not" este o coproductie Romania / Germania / Cehia/ Bulgaria / Franta, iar, in 2012, proiectul a fost selectionat pentru Atelierul sectiunii Cinefondation de la Festivalul de la Cannes. Filmat pe o perioada de zece saptamani, intre anii 2015 si 2017, cu o distributie…

- Compania de Autostrazi reia montarea separatoarelor din beton la Cluj Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va demara miercuri lucrarile de montare a parapetelor de beton, pentru separarea fluxurilor de trafic. Acest tip de parapet rigid prefabricat din beton a fost…

- The exhibition called "Ex-Libris Brancusi," which gathers the art work of over 200 plastic artists - graphic artists, painters, sculptors, ceramists - of Romania, the Republic of Moldova, Bulgaria, Hungary, Serbia and Turkey, was opened on Monday in the Medieval Spaces of the Cotroceni National Museum.…

- Cu greu va mai putea Romania sa atraga investitori straini, in anii care vin, daca Revolutia Fiscala va continua in forma stabilita prin OUG 79/2017, sustin specialisti in fiscalitate. In conditiile in care tara noastra oricum nu avea prea multe de oferit, statul a mai taiat si din facilitatile fiscale…

- Fotografii cu oameni si locuri din Romania, dar si din lume, sunt expuse in cinci puncte din Constanta, intr-un festival artistic ce se desfasoara simultan in Portugalia, Brazilia si Romania.

- Expozitia "Ex Libris Brancusildquo;, reunind lucrari semnate de peste 200 de graficieni, pictori, sculptori si ceramisti din Romania, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia si Turcia, va fi vernisata, pe 19 februarie, de la ora 18.00, la Muzeul National Cotroceni, in Spatiile medievale. Evenimentul…

- Nelu Ploiesteanu este unul dintre cei mai apreciati lautari din Romania, insa, pana sa devina celebru, a avut o viata grea. A fost sarac pana la 35 de ani, iar in casa nu avea covoare. Artistul a mai precizat ca nu a primit niciodata cadouri si ca bradul de Craciun era impodobit cu nuci, nu cu globuri.…

- Businessul Condra, infiintat in urma cu peste 25 de ani in Oltenita, la circa 70 km de Calarasi, controlat de o familie de antreprenori, a ajuns in 2017 la afaceri de 8,1 mil. lei din productia de camasi pentru barbati, o crestere usoara fata de 2016. Circa 90% din productia realizata de…

- Discurs record in Congresul SUA: 8 ore și 7 minute. Liderul opoziției din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a vorbit opt ore și șapte minute in plenu Congresului american despre o reforma a sistemului de imigrație. Ea dorește sa protejeze tinerii care traiesc ilegal in SUA, cunoscuți drept ”Dreamers”. Potrivit…

- Aproximativ 200 de muncitori din Romania, Lituania și Bulgaria au fost salvați de poliția britanica dupa ce erau obligați sa lucreze ca sclavi la o ferma de flori in din Manaccan, langa Helston din Cornwall, scrie BBC News.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut, joi, o intrevedere, cu Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania. Tariceanu a subliniat importanta asigurarii, intr-un context de dialog si comunicare deschisa si constanta, de catre partenerii apropiati ai Romaniei…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat la Constanta ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Camera de Comert Industrie Navigatie si Agricultura (CCINA) Constanta a organizat, miercuri, sesiunea de finalizare a proiectului "Dezvoltarea si promovarea unui produs turistic cultural integrat: Ruta frontiera romana in regiunea transfrontaliera Romania - Bulgaria". Proiectul a fost…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, un cetatean pakistanez care a incercat sa intre ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde.Persoana in cauza a fost predata autoritatilor de frontiera bulgare, in vederea continuarii…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”. Evenimentul va avea loc joi, 1 februarie 2018, orele 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti. …

- Clujenii comanda pe Emag de pe mobil. Produsele de copii, electrocasnicele și accesoriile de telefoane, cele mai cautate 51% dintre comenzile pe magazinul pe internet au fost plasate de pe dispozitive mobile in 2017, primul an in care traficul de pe acestea a depașit lunar pragul de 60%. Cele mai multe…

- Viteza și neexperiența la volan au dus la un accident grav ce a avut loc în urma cu puțin timp la intrare în localitatea constanțeana Viișoara, dinspre Cobadin. Doua mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului violent o mașina cu numere de Bulgaria s-a rasturnat. Înauntru…

- PPT Preturi Pentru Tine l-a numit pe Lech Przemieniecki in functia de CEO, dupa ce in ultimii opt ani el a fost vicepresedinte si apoi presedinte al celei mai cunoscute companii de retail din Polonia, TXM S.A, care opereaza peste 350 de magazine in Polonia, Cehia, Slovacia si Romania. Specializat…

- Un preot din Romania a initiat o retea de socializare, asemanatoare cu gigantul Facebook. "tecunosc.ro este o platforma de retea sociala. Cu noua functie, utilizatorul poate posta, fotografii, filme, idei.Utilizatorul inregistrat are propriul blog si forum, propria biblioteca de carti in format electronic…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, luni, in intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje si s-au raspandit 5.881 tone material antiderapant. La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul…

- Doi parlamentari considera inacceptabile planurile și afirmațiile primului ministru. „Si Transilvania face parte din Romania, domnule prim-ministru!”. Afirmația ii aparține deputatului PNL Gavrila Ghilea care il acuza pe Tudose ca ignora proiectul Autostrazii Transilvania, in timp ce face…

- Tudose va avea intalniri cu sustinatorii sai din PSD inaintea sedintei CEx - surse Premierul Mihai Tudose se intalneste, duminica, cu membrii PSD care il sustin in disputa cu liderul social-democrat, Liviu Dragnea, inaintea sedintei Comitetului Executiv, au declarat surse politice. Potrivit…

- Bloc din sectorul 2, invadat de șobolani. Zeci de sobolani au invadat, de o saptamana, un bloc din sectorul 2 din Capitala și au ros caramizi, tevi si au intrat chiar și in apartamentele locatarilor. Oamenii se tem pentru sanatatea lor și spun ca sobolanii ar veni din magazinul aflat la parter, din…

- Strazile din Stei au o forma unica in tara. Sunt foarte lungi si paralele. Se spune ca Steiul a fost proiectat la Moscova. Parte a patrimoniului totalitar sovietic sunt elementele arhitectonice ale Casei de Cultura Miron Pompiliu imprumutate de la Teatrul Balsoi si elemente din Palatul Administrativ,…

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Sute de clujeni au cerut aseara, pastrarea independentei justitiei Protestatarii s-au strâns aseara, în centrul Clujului lânga Monumentul Memorandistilor de pe Bulevardul Eroilor, în fata sediului PSD. Au scandat lozinci împotriva principalului partid de guvernare,…

- E agitatie mare in tara vecina, la doua zile dupa ce presa bulgara a publicat ample reportaje despre initiativa unor cetateni care vor sa ceara autonomia regiunii Montana-Vrata-Vidin si alipirea ei la Romania. Unii dintre bulgari sunt incantati de idee, altii mai putin. Cert este, insa, ca toata lumea…

- Locuitorii din nord-vestul Bulgariei strang semnaturi pentru separarea regiunilor Vidin, Montana si Vrata de restul tarii. Oamenii spun ca vor autonomie sau... unirea cu Romania, anunta agentia de stiri Sofia din Bulgaria.

- Milostenia si ajutorarea aproapelui este o misiune constanta a unor oameni ai Bisericii. Acestia au reusit de-a lungul timpului in Romania sa salveze zeci de vieti si sa hraneasca mii de copiii saraci. Acesti preoti si-au dedicat intreaga viata caritatii si reprezinta un exemplu de umanitate.

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera. „La…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, în apropierea frontierei de stat, trei cetațeni chinezi, care au încercat sa intre ilegal în România din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde. Persoanele în cauza au fost predate autoritaților…

- Dornici sa scape macar pentru cateva ore de canicula de la suprafata, mii de oameni aleg sa intre in subteran, la cea mai mare salina din Europa. Imbracati ca de toamna tarzie, cu geci si incaltaminte care sa le tina de cald, aproximativ 2.000 de oameni intra zilnic in mina Unirea din Slanic.…

- Romania este cea mai mare piata a grupului care activeaza in opt alte state in Europa Centrala si de Est, printre care Bulgaria, Ungaria, Polonia. Compania Walmark, subsidiara grupului ceh cu acelasi nume, prezenta pe piata locala de su­plimente alimentare de 20 de ani, asteapta afaceri…