- Considerat in urma cu cativa ani unul dintre cei mai valorosi fundasi stanga din Romania, Cristi Ganea (27 de ani) nu traverseaza cea mai fasta perioada din cariera. Ajuns la Athletic Bilbao in 2018, fotbalistul cu cinci prezente la echipa nationala nu este sigur de viitorul sau la gruparea din Tara…

- Un viceprimar PSD a jignit șoferii de TIR care pleaca din Romania ca sa munceasca in strainatate. „Iau 2.000 de euro ca stau și invart de un volan” a spus Cristian Merișanu. Viceprimarul din Vulcan era suparat ca la o bursa a locurilor de munca organizata de angajatori in localitate nu s-a prezentat…

- „Pragul, pentru noi, este permanent o problema, fiindca 6,3% suntem în România maghiari, conform datelor statistice. E vorba de vot etnic. Noi vedem ca prea multi maghiari voteaza cu partidele românesti, nici românii nu prea voteaza cu noi. S-a mai întâmplat,…

- Filmul "In flacari/ Burning", in regia lui Lee Chang-Dong, prima ecranizare a nuvelei "Arderea hambarelor" a celebrului autor japonez Haruki Murakami, va intra in cinematografele romanești incepand cu data de 17 mai, potrivit Mediafax.Pelicula distribuita in Romania de Voodoo Films a facut…

- Un val de aer Arctic extrem de rece și rar pentru luna mai va pune stapanire, in acest weekend, pe regiuni extinse din Europa. Temperaturile vor scadea semnificativ și brusc, iar masa de aer polar va ajunge inclusiv in sudul continentului, in zona Mediteranei, dar și in nordul Africii, potrivit Digi24.…

- Doliu in lumea mondena din Romania. Alex Faur, unul dintre cei mai excentrici tineri milionari din Capitala, s a stins din viata, joi, 2 mai 2019, la ora 11:00, la un spital din Bucuresti, informeaza Antena3.roVestea trista vine la doar cateva zile dupa ce vedetele autohtone s au mobilizat ca sa il…

- Peste 100 de poeți din mai mult de 20 de țari, de pe patru continente, vor participa la cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Poezie de la București (FIPB), care va avea loc in perioada 13 - 19 mai, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX. Considerat cel mai amplu eveniment…

- Romania nu este printre tarile europene in care exista vaccinare antimeningococica. S-a considerat ca boala este suficient de rara incat sa nu constituie o problema epidemiologica, a declarat medicul Mihai Craiu.