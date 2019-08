Un vulcan situat la vest de Tokyo a intrat în erupţie Muntele Asama, de 2.568 de metri, unul dintre cei mai activi vulcani din tara, a erupt in timpul noptii, expulzand in atmosfera o coloana de cenusa si fum pana la o inaltime de circa 2.000 de metri.



Agentia nipona de meteorologie a ridicat nivelul de alerta de la 2 la 3 pe o scara de 5, ceea ce presupune restrictionarea accesului la mai putin de 4 kilometri de locul eruptiei.



Caderile de roca incandescenta si norii fierbinti de gaz vulcanic ar putea afecta zona aflata pe o raza de 4 kilometri in jurul craterului, a avertizat agentia de meteorologie.



Din cauza directiei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Meteorologie din Japonia a anunțat miercuri erupția vulcanului Asama din centrul Japoniei și a emis o avertizare pentru ca oamenii sa nu se apropie de munte, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Alexandru Cumpanașu face dezvaluiri! Legatura dintre PSD și interlopii din Olt Agenția…

- O alerta de tsunami emisa dupa un puternic seism ce s-a produs in largul extremitatii vestice a Insulei Java a fost ridicata, a anuntat Agentia de meteorologie si geofizica din Indonezia, citata de DPA. Agentia a revizuit magnitudinea cutremurului la 6,9 de la 7,4. Alerta de…

- Primaria Berchișești va finaliza in cel mai scurt timp lucrarile de modernizare a cinci kilometri de drumuri comunale. Primarul din Berchișești, Violeta Țaran, a declarat ca investiția se realizeaza printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale…

- Saptesprezece persoane au fost ranite in prefectura Yamagata, cate patru in prefecturile Niigata si Miyagi, si una in prefectura Ishikawa, informeaza agentia nipona. Agentia pentru gestionarea incendiilor si a dezastrelor naturale a anuntat ca nu au fost consemnate persoane disparute in urma…

- Carla Col Imob SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta proiectul "PUZ pentru reglementarea imobilului teren pentru terenul aliniat la strada Dezrobirii, in partea nordica a municipiului Medgidia, in zona industriala IMUM, langa Colegiul Tehnic laquo;Nicolae Titulescuraquo;ldquo;,…

- Vremea neobisnuit de calda a continuat luni pe teritoriul Japoniei, iar mercurul din termometre a depasit valoarea de 30 de grade Celsius pentru a patra zi consecutiv in centrul capitalei Tokyo, un nou record pentru luna mai, a anuntat Agentia nipona de meteorologie, citata de Kyodo. 340…

- In orasul Ichihara din prefectura Chiba, in apropiere de Tokyo, au fost inregistrate 35,7 grade Celsius, iar termometrele din Obihiro - provincia Hokkaido din nordul Japoniei - si Ishikawa, din Fukushima, au indicat 35,5 grade Celsius. 340 dintre cele 926 de centre de monitorizare din tara au consemnat…

- Cel mai rapid tren din lume va intra in teste in Japonia. Așa numitul „bullet train”- un tren de mare viteza-este așteptat sa atinga 360 de kilometri pe ora. Super trenul poate parcurge o distanța de mai bine de 1.000 de kilometri in mai puțin de patru ore. Japonia a avut pana acum cațiva ani cel mai…