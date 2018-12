Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Dumbravița, zona Cora, se vor bucura in curand de un parc nou pentru ca organizarea acestuia deja a inceput! Parcul este situat pe strada Fervenția II, langa fosta unitate militara. In parc se lucreaza la amenajarea aleilor și locurilor de joaca pentru copii. The post Administratia locala…

- Biroul de raspuns de urgenta pentru poluarea aerului din Beijing a emis marti cod galben pentru ceata si fum, reamintind locuitorilor sa ia masuri de precautie in aceasta situatie, relateaza Xinhua, informeaza Agerpres.Poluarea aerului va persista pana joi. Pentru partea centrala a regiunii…

- Locuitorii din vestul tarii care vor sa se adreseze Avocatului Poporului o pot face in cadrul unor audiente a caror program a fost stabilit de biroul din teritoriu al institutiei. La Arad, aceste audiente vor avea loc in 5 noiembrie, intre orele 12:00-16:00, la sediul Directiei de Venituri a Municipiului…

- Ingrijitorul unei gradini zoologice din sudul Japoniei a fost atacat si ucis de un tigru alb dupa ce a intrat in cusca animalului, a informat marti politia, potrivit AFP citata de Agerpres. Akira Furusho, in varsta de 40 de ani, "a fost gasit doborat la pamant in interiorul custii, sangerand",…

- Puternicul taifun Kong-rey a adus ploi torentiale si rafale periculoase de vant asupra sudului Japoniei vineri, informeaza DPA, precizand ca peste 150 de zboruri au fost anulate, scrie Agerpres. Cel putin opt persoane au fost ranite pe insula sudica Okinawa din cauza rafalelor puternice de vant,…

- Puternicul taifun Kong-rey a adus ploi torentiale si rafale periculoase de vant asupra sudului Japoniei vineri, informeaza DPA, precizand ca peste 150 de zboruri au fost anulate. Cel putin opt persoane au fost ranite pe insula sudica Okinawa din cauza rafalelor puternice de vant, a relatat postul public…

- Cel putin opt persoane au fost ranite pe insula sudica Okinawa din cauza rafalelor puternice de vant, a relatat postul public NHK. Circa 30.000 de gospodarii din prefecturile din Okinawa si Kagoshima au fost afectate de pene de curent, potrivit companiilor locale de electricitate. Agentia…

- Taifunul Trami si-a facut simtita prezenta duminica pe coastele vestice ale Japoniei unde a provocat ploi torentiale, rafale puternice de vant si ranirea a cel putin 20 de persoane, relateaza DPA. Numeroase servicii feroviare, inclusiv curse ale trenurilor de mare viteza Shinkansen, au…