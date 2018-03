Un vulcan din Indonezia a emis gaze toxice. Zeci de persoane afectate

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 de persoane au fost spitalizate din cauza intoxicatiei dupa ce un vulcan din provincia indoneziana Java de Est a aruncat in atmosfera fum toxic, au anuntat joi autoritatile locale, citate de DPA. Circa 200 de persoane au fost evacuate dupa ce vulcanul Ijen din districtul Banyuwangi…

- Mai multe case, drumuri, dar si poduri si podete din localitati ale judetului Prahova sunt afectate de alunecari de teren care s-au reactivat in urma precipitatiilor ce au cazut in ultima perioada, au informat autoritatile locale. Potrivit unui comunicat emis, luni, de Prefectura Prahova,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a vizitat joi mai multe localitati din judetul Brasov care au fost afectate de inundatii in ultimele zile, a declarat pentru Agerpres prefectul Brasovului, Marian Rasaliu.''Doamna ministru a vizitat zonele afectate de inundatii din localitatile Mandra,…

- Peste 70 de localitati din 15 judete sunt afectate de inundatii. La nivel national, au fost afectate peste 130 de case si anexe gospodaresti si doua drumuri nationale, potrivit informatiilor transmise miercuri dimineata de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Rutina zilnica a femeilor implica folosirea demachiantului, a cremei de fata, a produselor de machiaj si a altor produse pentru igiena,multe dintre acestea continand componente toxice. Afectate nu sunt numai femeile, ci si barbatii, pentru ca si produsele destinate lor (crema sau spuma de ras, after-shave,…

- Inundatiile au afectat 13 localitati din Teleorman, cea mai grava situatie fiind in continuare la Draganesti Vlasca, unde cinci persoane au fost evacuate la rude, informeaza vineri, intr-un comunicat de presa, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman. De asemenea, 15 case din judet…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. 13 localitati din judet sunt afectate de inundatii. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri,…

- Peste 30 de localitati din zece judete au fost afectate de inundatii in ultimele 24 de persoane, cele mai mari probleme fiind in judetul Teleorman, unde cinci persoane au fost evacuate din locuinte, potrivit datelor transmise vineri de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Din…

- "ISU Timis a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la un birou din Palatul Justitiei din Timisoara. S-au autoevacuat 17 persoane si au fost afectate de incendiu elemente combustibile dintr-un birou, cu mari degajari de gaze toxice. Nicio persoana nu a necesitat ingrijiri medicale.…

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, la Palatul Dicasterial al Justitiei din Timisoara, cu mari degajari de gaze toxice dintr un birou, iar 17 persoane s au autoevacuat, insa fara sa fie nimeni ranit, informeaza Agerpres.ro. ISU Timis a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la un…

- Mai multe gospodarii, terenuri, dar si doua drumuri, DN6 (E70) si DJ 503, sunt afectate de inundatii in Teleorman, cea mai grava situatie fiind in zona localitatii Draganesti Vlasca, se arata intr-un comunicat al ISU Teleorman, remis, joi, AGERPRES. Membrii Comitetului judetean pentru…

- Cu o suprafața de 32.034 kmp, Regiunea de Dezvoltare Vest ocupa 13,4% din teritoriul Romaniei, fiind compusa din patru județe (Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara) cu 318 unitați administrativ-teritoriale, respectiv 12 municipii, 30 de orașe și 276 de comune. Regiunea se suprapune cu Banatul romanesc,…

- Ministerul Sanatatii recomanda cetatenilor ca in zilele geroase sa evite deplasarile in spatii deschise si expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea virozelor respiratorii, si sa consume alimente bogate in proteine, dar langa fructe si legume.Persoanele varstnice,…

- Un incendiu izbucnit vineri dimineata la o locuinta din Medgidia s-a extins, din cauza vantului puternic, la alte noua case, in total fiind afectate zece gospodarii in care locuiau 18 familii, respectiv 43 de persoane, transmite News.ro . La fata locului se afla si reprezentanti ai Primariei Medgidia,…

- Peste o suta de persoane au ramas blocate in mai multe cladiri avariate de cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade pe Richter, care s-a produs marti in Taiwan, au informat surse ale insulei citate de EFE. Una din cladirile cele mai afectate este hotelul Tongshuai (Marshall) care s-a prabusit, in…

- Exista persoane care iși exteriorizeaza fiecare sentiment și care prefera sa le arate celor din jur cat de mult ii apreciaza. Totuși, exista și persoane care pur și simplu nu pot face asta pentru ca nu le sta in fire.

- In urma a 15 percheziții efectuate in județele Buzau și Galați de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale – I.G.P.R., a fost destructurata o grupare infracționala formata din 12 persoane, banuita de operațiuni…

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce un tren în care se aflau 147 de persoane a intrat în coliziune cu un tren de marfa în Carolina de Sud, relateaza NBC. Peste 50 de persoane au fost ranite în urma accidentului feroviar din Carolina de Sud, relateaza „Washington…

- Trei tineri au fost retinuti de politisti pentru tulburarea linistii si ordinii publice si lovire sau alte violente, dupa ce au agresat doua persoane în scara unui bloc din sectorul 4 al Capitalei. "În seara zilei de vineri, persoana vatamata si un prieten aflat în vizita au atras…

- Viceministrul bolivian pentru Protectie Civila, Carlos Eduardo Bru, a anuntat vineri ca aproximativ 50.000 de persoane din sapte departamente ale tarii sunt afectate de inundatii severe, pe fondul unui record de precipitatii, relateaza site-ul agentiei EFE.

- Politia Municipiului Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiu. Au fost legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule, au fost constatate 3 infractiuni flagrante si identificate 7 persoane banuite de comiterea de infracțiuni. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional.…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, intre care un microbuz, a avut loc joi seara pe DN 1, in zona Floresti, cinci persoane fiind ranite.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Prahova, Marian Popescu, un microbuz Mercedes Vito de categorie 8+1 locuri ar fi incercat…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Valcea, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, au descins la locuințele unor persoane banuite de trafic și deținere de droguri de mare risc. 4 barbați ...

- Accidentul s-a produs marti-dimineata. Statia fusese renovata anul trecut, Primarul Capitalei, Kakha Kaladze, a declarat ca va sanctiona dur compania care raspunde de renovarea statiei. In urma acestui accident petrecut in statia Varketili, cel putin 14 persoane au fost ranite si internate…

- Un puternic incendiu a izbucnit, marți dupa-amiaza, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Vulcan, județul Hunedoara. Zeci de persoane, intre care și copii, au fost evacuate din cauza fumului dens. Incendiul a afectat mai multe locuințe, relateaza hundeoaralibera.ro. Potrivit aceleiași surse, la…

- Un numar de 35 de persoane, dintre care 20 sunt copii, au fost evacuate marti dupa-amiaza dintr-un bloc din orasul Vulcan, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o garsoniera si s-a propagat la izolatia...

- Un minor de 17 ani si un barbat de 37 de ani, ambii din Targu-Carbunesti, au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii la domiciliile acestora, unde politistii au gasit arme letale si cartuse, informeaza un comunicat de presa postat luni, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Doua accidente grave au avut loc duminica seara pe raza judetului Brasov. Pe DN13, in zona Hanului din Ardeal, un autoturism in care se aflau doua persoane a plonjat de pe un pod. UNa dinte persoane, care a ramas prinsa in resturile masinii, a decedat. La locul accidentului au actionat un echipaj SMURD;…

- Cel putin 18 persoane au murit, sambata, in urma unui atac armat la un club de noapte din Fortaleza, in Brazilia. In atac au fost ranite 16 persoane.Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere,…

- Peste 550 de persoane participa la o petrecere oferita de PSD in aceasta seara la Iasi. Evenimentul, intitulat „Revelionul pensionarilor" este organizat de filiala municipala a PSD Iasi. Manifestarea are loc la Restaurantul Castel din Copou.

- Doua persoane au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce autoutilitara in care se aflau s-a ciocnit cu un camion, pe DN1, in judetul Brasov, la aceasta ora traficul fiind blocat in zona, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Singura romanca invingatoare la Roland Garros, marturii INCREDIBILE dupa victoria…

- Un tanar din Buzau a fost reținut de polițiștii dambovițeni dupa ce a inșelat mai multe persoane, prin intermediul unui site de publicitate, cu privire la inchirierea unei vile din Azuga, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dambovița. Potrivit sursei citate, doua…

- Consiliul Concurentei, consultare publica Consiliul Concurentei a lansat, miercuri, în consultare publica doua ghiduri care contin elementele esentiale pe care trebuie sa le contina contractul prin care se încredinteaza prestarea serviciului public de alimentare a populatiei cu…

- Colegii de trupa si rudele au condus-o, marti, pe ultimul drum pe Dolores O’Riordan. Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu fostei soliste a grupului The Cranberries, care a murit pe 16 ianuarie, la varsta de 46 de ani. Inmormantarea a avut loc in orasul natal al cantaretei, Ballybricken (comitatul…

- Politistii din Calarasi au retinut 9 persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate ieri, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti.

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, prin interventiile la care au participat in anul 2017, au salvat 37 de persoane si au protejat bunuri in valoare de peste 53 milioane lei, potrivit unui bilant al activitatii institutiei prezentat luni. Echipajele SMURD…

- Mii de persoane s-au reunit duminica in orasul irlandez Limerick pentru a aduce un ultim omagiu solistei trupei The Cranberries, Dolores O'Riordan, care a murit saptamana trecuta la varsta de 46 de ani, a anuntat presa locala, citata de AFP. Mama lui Dolores O'Riordan, alaturi…

- Starea de alerta la nivelul societații E-Distribuție Banat a fost declarata inchisa in seara zilei de joi, 18 ianuarie 2018, la ora 20, in condițiile in care alimentarea cu electricitate a fost reluata in aproape toate zonele afectate. Echipele de interventie ale E-Distribuție Banat lucreaza…

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala. Potrivit Reuters, in Olanda, rafale de pana…

- Uniunea Europeana nu a facut suficiente progrese in ce privește reducerea expunerii cetațenilor la substanțe toxice, deși are aceasta obligație, considera eurodeputata Daciana Sarbu, care a punctat miercuri, in cadrul unei dezbateri din plenul Parlamentului European de la Strasbourg, necesitatea…

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un milion de romani vor face drumuri la ghisee pentru a-si plati singuri contributiile la sanatate si pensii. Odata cu noua revoluție fiscala, a aparut un nou formular care trebuie depus la Fisc, pana la finalul acestei luni. Este vorba despre formularul 600. Afectati sunt toti cei care au contracte…

- Un vulcan din Papa Noua Guinee a erupt pentru prima data in istorie, iar autoritațile au emis un avertisment de tsunami și au dispus evacuarea a sute de persoane, scrie The Mirror. Insula-vulcan Kadovar din Papua Noua Guinee au fost considerata a fi inactiva pina pe 5 ianuarie cind a inceput sa erupa.…

- Un vulcan din Papa Noua Guinee a erupt pentru prima data in istorie, iar autoritațile au emis un avertisment de tsunami și au dispus evacuarea a sute de persoane, scrie The Mirror, potrivit Libertatea.ro.

- Mai multe persoane au fost ranite in urma viscolului si a rafalelor puternice de vant care au perturbat traficul in nordul si centrul Japoniei, conform media locale citate miercuri de DPA. Un sistem de joasa presiune a condus, marti, la depunerea unui strat de zapada de 50-70 de centimetri in zonele…

