Vulcanul de pe mica insula Kuchinoerabu din sud-vestul Japoniei a intrat in eruptie joi dimineata, potrivit Agentiei Nationale de Meteorologie si imaginilor difuzate de posturile de televiziune. "Pe moment nu au fost raportate persoane ranite sau daune", a declarat pentru AFP responsabilul local Shogo Sado. Cenusa vulcanica s-a ridicat pana la sase kilometri in atmosfera, apoi a cazut pe o raza de 1,5 kilometri, a indicat guvernul. "Luam toate masurile pentru a asigura securitatea", a declarat purtatorul de cuvant al executivului, Yoshihide Suga, in cadrul unui briefing de presa.…