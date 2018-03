Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu stie daca va mai candida la functia de presedinte executiv al PSD, la congresul extraordinar al partidului din martie, si ca regreta perioada in care era presedinte al organizatiei judetene…

- FCSB-LAZIO LIVE VIDEO PRO TV LIGA EUROPA. "Abia asteptam sa jucam, pentru ca este un moment negativ pentru noi. Traversam o perioada neplacuta si vrem sa o stopam. Vom incerca sa jucam bine maine, sa ne revenim, mai ales ca vom avea parte si de o asistenta numeroasa. Am analizat impreuna cu jucatorii…

- In perioada 27 ianuarie – 11 februarie, s-a desfașurat operațiuniea ”Viteza”, in cadrul careia 5972 de șoferi au fost prinși conducind cu o viteza excesiva pe traseele naționale. Șoferii, care au incalcat regulile de circulație rutiera au fost sancționați conform legislației in vigoare, noteaza Noi.md.…

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- Fed Cup Cluj | Simona Halep, emoții in tribuna la Cluj Simona Halep a urmarit din tribuna Salii Polivalente din Cluj meciul Soranei Cirstea și la cel al Irinei Begu. Simona Halep, numarul 2 mondial nu a putut evolua în meciurile de Fed Cup de la Cluj din cauza faptului ca nu și-a revenit…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 29 ianuarie – 2 februarie 2018, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 596.559 de euro, adica 2.774.000 de lei. Au fost depistate 288 de persoane care lucrau la negru, dintre acestea 35 erau din județul Arad, 32 din județul…

- Filiala judeteana a PSD va intra in reorganizare in perioada urmatoare. Maine scial democratii se vor intalni in cadrul Biroului Permanent Judetean unde vor stabili un calendat al actiunilor din perioada urmatoare. Fiecare organizatie de la nivelul judetului va fi evaluata, iar in functie de rezultatele…

- Economia romaneasca este mai sensibila la dobanzi mari decat la un leu mai slab, iar BNR se afla in mijlocul unei dileme, sustine Iancu Guda, services director, Coface Romania. "Inflaţia deja accelerează spre 5% în prima jumătate a anului curent şi avem dobânzi reale…

- Ministerul Educatiei si Stiintei din Ucraina a prelungit perioada de tranzitie pentru implementarea "articolului lingvistic" din noua Lege a educatiei pana in 2023, a anuntat saptamana trecuta ministrul educatiei ucrainean Lilia Grinevici, conform portalului Rakurs.ua.Ministerul a acceptat…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Premierul britanic Theresa May sustine ca un acord privind perioada de tranzitie in relatia cu UE post-Brexit va fi incheiat in urmatoarele sapte saptamini, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Theresa May: Acordul cu UE privind perioada de tranzitie post-BREXIT va fi incheiat in sapte saptamini…

- Serviciul Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare (SMURD) implineste, joi, sase ani de activitate in judetul Covasna, perioada in care a participat la peste 12.000 de interventii. „De-a lungul celor sase ani, personalul SMURD Covasna (…) a intervenit in 12.349 de cazuri medicale (…) In aceasta perioada,…

- Resident Evil 7: Biohazard a atins cifra de vanzari de 4.8 milioane de unitați vandute in toata lumea, a confirmat Capcom. Vanzarile includ atat verisunea de baza cat și cea Gold Edition. In noiembrie 2017 aflam ca au fost vandute 4.1 milioane de copii in toata lumea, ceea ce inseamna ca 700.000…

- ”Zece intamplari ciudate și un diagnostic tarziu il duc la bisturiu”. Florin Chilian este cu nervii la pamant, dar nu din cauza intervenției chirurgicale recomandata de un specialist medical dupa o diagnosticare compexa, la ambii genunchi, ci a anilor de dureri suportate. In toata aceasta perioada,…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, a declarat, luni, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur…

- Primaria Focșani anunța tinerii care vor sa inființeze o afacere despre derularea unui proiect cu fonduri europene de catre Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA) București. Proiectul „Susținerea dezvoltarii antreprenoriale ca urmare a facilitarii…

- Numarul cazurilor de accidente de cele mai deseori se inregistreaza din cauza șoferilor care se urca bauți la volan. Astfel, Ministerul Justiției și INP propun soluții dure pentru conducatorii autovehiculelor in stare de ebrietate, prin privarea dreptului de a conduce pentru toata viața.

- Ministrul britanic insarcinat cu Brexitul, David Davis, a estimat miercuri ca un acord cu UE privind o perioada de tranzitie dupa Brexit ar putea fi convenit 'pana la sfarsitul lunii martie', informeaza AFP si Reuters. Aceasta perioada de tranzitie, daca va fi stabilita, va incepe la data oficiala…

- Temperaturile reci din ultima perioada au facut ca in salile de curs ale Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava sa fie extrem de frig, conditiile nefiind unele propice predarii si invatarii. Astfel, conducerea universitatii ia in calcul suspendarea activitatii pana cand se mai incalzeste afara,…

- Aproximativ 400 de angajati ai Combinatului ArcelorMittal Galati s-au strans, luni, in fata sediului administrativ al companiei, nemultumiti de oferta salariala a conducerii pentru incheierea noului contract colectiv de munca. Muncitorii, care ar trebui sa intre in tura la ora 14.00, au venit mai devreme…

- Aproape 8.000 de politisti s-au aflat suplimentar in teren in ultimele zile, in judetele afectate de ninsori, pentru prevenirea evenimentelor generate de vremea rea. Politistii au aplicat 12 amenzi administratorilor de drumuri si 643 conducatorilor auto, dintre care 6 pentru lipsa anvelopelor de iarna.…

- BerbecSe pare ca vei incepe sa culegi roadele muncii tale din ultimii 10 ani, in care ai tras pe branci si in care poate ai avut impresia ca totul efortul este in zadar.Urmatorii 5 ani vor fi extrem de prolifici – vei obtine succese dupa succese. Veniturile tale vor creste constant,…

- "In acest moment, stratul de zapada este de 110 centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 3 - insemnat - la altitudini de peste 1.600 de metri si de gradul 2 - moderat - sub aceasta altitudine. In continuare, toate traseele montane din judetul Arges sunt si vor ramane inchise. Pe versanti…

- Peste 50 de permise de conducere au fost reținute și aproape 900 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, in urma acțiunilor desfașurate de polițiști, pentru creșterea siguranței rutiere. Polițiștii rutieri au acționat in perioada 1-9 ianuarie a.c., la nivel județean, pentru creșterea gradului…

- Statele Uniunii Europene au adoptat o pozitie mult mai intransigenta in ceea ce priveste conditiile pentru o intelegere cu privire la perioada de tranzitie cu Marea Britanie, cerand termeni stricti in ceea ce priveste imigratia, acordurile de liber schimb comercial si drepturile de pescuit, informeaza…

- Avocatul Poporului a formulat o acțiune in contencios administrativ prin care solicita anularea Deciziei nr. 93/26 aprilie 2017, emisa in mod nelegal de catre Direcția pentru Agricultura Județeana Prahova, prin care s-a dispus incetarea de drept a raportului de serviciu al unui petent, reincadrarea…

- Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale si internationale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cea de-a doua ediție a raliului „Roumanie Historic Winter Rally Covasna” va intruni aproape 50 de echipaje din Europa, care vor parcurge 12 probe speciale, dintre care 2 pe timp de noapte. Traseul, cu o lungime de 323.60 de kilometri va fi imparțit in 3 etape și 5 secțiuni. Provocarea o reprezina cele…

- Fostul mare arbitru Ioan Danciu a trecut prin clipe de groaza zilele trecute. A stat în coma de ziua sa. "Astazi 9 ianuarie 2018, la ora pranzului, am fost externat din Spitalul de Urgenta al municipiului Petrosani, intr-o stare ameliorata, dupa aproape 5 zile de spitalizare. As…

- Londra se impodobeste din nou in lumina cu ocazia celei de-a doua editii a festivalul luminilor ''Lumiere London'', desfasurat in perioada 18-21 ianuarie, au anuntat marti organizatorii, informeaza AFP. Acum doi ani, prima editie a acestui eveniment gratuit organizat de Artichoke, o asociatie nonprofit…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- Targul de Turism al Olteniei editia a III-a se va desfasura in perioada 9-11 martie 2018 in incinta Centrului Multifunctional Craiova. In momentul de fata gradul de ocupare a spatiului expozitional dedicat acestui eveniment este de 65 % . Si-au ...

- Vremea neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a topit gerul Bobotezei. In termometre au fost inregistrate temperaturi ca intr-o zi de primavara. Se anunța insa un an agricol dificil, spun batranii. Gerul tarziu ar putea lasa pomii fara rod iar recolta de grau ar putea fi compromisa. In sudul Romaniei,…

- Spre deosebire de anii precedenti, gripa nu face ravagii in acest sezon. Desi medicii diagnosticheaza infectii respiratorii, pneumonii si raceli puternice, doar 30 de cazuri de gripa clinica au fost confirmate cu laboratorul pana in prezent. Asta in conditiile in care anul trecut erau deja diagnosticate…

- București, Editura Academiei, 2017. Selecție, studiu introductiv, schița biografica, nota asupra ediției de Theodor Codreanu. Prof. Petruș ANDREI, membru USR Nimic nu trebuie precupețit pentru ca poezia lui Mihai Eminescu sa fie cunoscuta și indragita mereu in țara și in intreaga lume, pentru ca in…

- Sala Unirii din Alba Iulia, cladirea in care la 1 Decembrie 1918 a fost proclamata Unirea Transilvaniei cu Romania, va intra de saptamana viitoare in reabilitare, urmand sa fie redeschisa la 1 Decembrie 2018, atunci cand se va sarbatori Centenarul Unirii, a declarat, joi, pentru AGERPRES, administratorul…

- Conform structurii anului școlar 2017 – 2018, aprobata de Ministerul Educatiei, vacanta de iarna are loc in perioada 23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018. Dupa aceasta vacanta urmeaza cea intersemestriala, in perioada 3 – 11 februarie 2018 si vacanta de primavara: 31 martie – 10 aprilie 2018. Vacanta…

- Sfarșitul lui 2017 și inceputul lui 2018 au insemnat, pentru mulți romani, zile libere. Nu și pentru polițiștii timișeni, care au fost la datorie. Iar ilegalitațile nu au intarziat sa apara. Din 30 decembrie 2017 și pana in 2 ianuarie 2018, peste 800 de polițiști au acționat pe raza județului Timiș…

- In minivacanta prilejuita de trecerea in Noul An, peste 160 de politistii din judetul Alba au actionat, zilnic, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra sigurantei publice si nici accidente rutiere soldate cu decesul vreunei persoane. In perioada 29 decembrie 2017 – 1 ianuarie…

- Revelionul este unul dintre cele mai „spectaculoase” evenimente ale anului. Acesta este motivul pentru care indiferent de varsta, pregatire, stare sociala … petrecem momentele de la cumpana dintre ani in familie, cu rudele sau cu prietenii, incercand astfel ca impreuna sa intampinam noul an cu bucurie,…

- Perioada 3-10 ianuarie 2018 marcheaza intervalul de timp in care se pot depune cererile pentru demararea procedurilor de ocupare a șase posturi vacante de ofițer și subofițer in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Avram Iancu” al judetului Cluj, prin incadrare directa din sursa externa.…

- Polițiștii salajeni au acționat in perioada 24-27 decembrie a.c., pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitații. Inspectoratul de Poliție Județean Salaj a intervenit la 75 de evenimente, fiind constatate peste 20 de infracțiuni.

- Peste 1600 de copii din Chisinau, dintre care aproape 70 la suta prescolari, au ajuns la medic cu viroze pe parcursul saptamanii trecute, arata datele Centrului de Sanatate Publica din capitala.

- Regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori cu mult peste cele obisnuite in aceasta perioada din an in cea mai mare parte a tarii; temperaturile maxime se vor incadra in general intre 5 si 15 grade, iar cele minime -6 si 5 grade.

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, marile magazine din țara vor avea un program special, pentru a satisface nevoile romanilor. Toate hipermarket-urile vor avea un program scurt duminica, 24 decembrie, și vor fi inchise in data de 25 decembrie. Programul complet al marilor magazine: Cora: 23 decembrie,…

- In intervalul 23-26 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Covasna vor fi la datorie pentru menținerea climatului de ordine și siguranța publica. Astfel, aproape 120 de polițiști covasneni vor acționa, in medie, zilnic, la nivelul intregului județ, pentru prevenirea și combaterea…

- Antrenorul Fatih Terim, in varsta de 64 de ani, a preluat banca tehnica a lui Galatasaray, anunta presa din Turcia. Astfel, tehnicianul turc revine la gruparea Cim Bom Bom dupa ce Igor Tudor a fost demis la inceputul saptamanii. Demiterea tehnicianului croat vine ca urmare a esecului suferit…

- Cele mai frumoase 15 filme cu Moș Craciun, acel personaj vesel, grasuț, cu barba alba mare, care este iubit și venerat de toți. Moș Craciun este un simbol la nivel mondial, și simbolul nu a gasit o casa mai buna decat pe micile și marile ecrane.