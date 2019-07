Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani și-a pierdut intr-un parc de distracții din Uzbekistan. Tanara se afla intr-un aparat care s-a rupt și s-a izbit de pamant in timp ce era plin de pasageri. Pe rețelele de socializare circula un filmuleț cu momentul in care brațul Pendulului, unul dintre cele mai populare aparate din…

- Sotii Sacarin, parintii adoptivi ai Sorinei, fetita din Baia de Arama luata cu mascatii de la asistentul maternal, au primit o alta lovitura. Cei doi romani stabiliti in America au petrecut nu mai putin de noua ore la audieri.

- La asta nu ne-am fi putut gandi niciodata. Una dintre cele mai dezvoltate țari de pe glob a luat o decizie fara precedent. Trebuie sa platești o taxa speciala daca vrei sa mergi ca turist acolo. Autoritatile din Noua Zeelanda au anuntat joi ca vor introduce o taxa speciala pentru turistii…

- Un ciclon puternic, numit ciclonul Fani, a lovit, vineri, zona de uscat din estul Indiei. Autoritatile indiene au ordonat evacuarea a peste un milion de persoane care s-ar putea afla pe traiectoria furtunii, cea mai puternica inregistrata in aceasta regiune in ultimii peste 20 de ani.

- Amatorii de selfie-uri cu adrenalina sunt avertizati de CFR sa lase liniile ferate doar pentru trenuri. 15 oameni si-au pierdut viata dupa ce s-au electrocutat pe calea ferata. “Transforma-ti vacanta intr-o bucurie, nu intr-o tragedie!!! Campanie CFR SA de constientizare a pericolului existent pe calea…

- Este incredibil cum au scapat cu viata! In imaginile surprinse de camera de supraveghere se vede clar cum o femeie, alaturi de doi copii, iesea din restaurant in momentul in care masina a intrat direct in terasa. Accidentul teribil a avut loc in America, in Napa, California. Din fericire nimeni…

- Unii dintre pasagerii microbuzului lovit de tren ieri la Buzau sustin ca barbatul de la volan, fost politist in Vrancea, mergea cu muzica data la maxim si era distras de cateva tinere care dansau langa el, dar si de o convorbire telefonica. Autoritatile nu au confirmat deocamdata varianta martorilor.

- Sfarșit infiorator pentru un roman stabilit in Italia. Marian Vraja, un barbat de 39 de ani, a fost gasit fara suflare, dupa ce a cazut pur și simplu din picioare, pe o strada din orașul italian Mondragone. Romanul a fost gasit mort de niște trecatori, in cursul zilei de sambata, 6 aprilie. Potrivit…