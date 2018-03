Un vint de nebunie imi suiera prin cap: Andrei Gheorghe a murit. Ultima postare pe blog este sinistra

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe, cunoscutul jurnalist de radio și TV, a fost gasit fara suflare, luni seara, în locuința sa. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta.

- S-a aflat de ce a murit Stefan Barabas, adolescentul de 17 ani din Oradea, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal. Legistii au descoperit ce s-a intamplat cu organismul lui. Potrivit ebihoreanul.ro, Stefan Barabas a murit din cauza unei raceli, o infectie virala care i-a afectat foarte…

- Doi oameni au murit și alți trei sunt in stare critica dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in apele estuarului East River din orașul New York. La bordul aeronavei se aflau șase persoane. Pilotul a reușit sa scape nevatamat.

- TRAGEDIE IMENSA: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger a lovit o biserica. Alte 140 de persoane sunt RANITE. Prima reactie a PRIMARULUI Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata dupa ce un lacas de cult a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand…

- Moartea unui om al strazii care devenise celebru pentru faptul ca a cantat la pian pe strada e deplansa de mulți locuitori din Edmonton, Canada. Ryan Arcand era obișnuit cu sunetele orașului - mașini care se ciocneau, oameni care țipa, zgomotul traficului - in timp ce locuia in strada.…

- Un nou accident rutier grav s-a produs in Peru. Sase oameni au murit, iar 40 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie, de la o inaltime de aproximativ 120 de metri.

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- Gerul care s-a abatut asupra Sucevei de la finele lunii februarie si pana in weekend a facut patru victime, fiind vorba de cazuri confirmate oficial de autoritati sau unde exista indicii serioase ca decesul a survenit din cauza gerului.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese.

- In doua luni de zile, peste 70 de oameni au murit din cauza gripei, in Romania, iar cele mai multe decese au fost cauzate de AH1N1- denumita și gripa porcina și de tip B (japoneza). O femeie de 76 de ani, din județul Cluj, a murit chiar pe 1 martie, din cauza virusului de tip B, fiind nevaccinata antigripal.…

- Numarul deceselor provocate de gripa in Romania a ajuns la 65. Doar in ultimele cinci zile, 11 oameni au murit dupa ce au contractat virusurile de tip A si B.Cel mai recent caz a fost inregistrat in judetul Cluj. Gripa face ravagii si in Ucraina.

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, luni, ca alte trei persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal, fiind vorba despre doi barbati de 75 si 79 de ani si o femeie de 49 de ani, nevaccinati, care aveau si alte probleme de sanatate. Numarul total a ajuns la 57.

- O explozie umata de prabusirea unei cladiri, soldata cu cel puțin patru decedați, s-a inregistrat duminica seara in orasul Leicester din centrul Angliei. Politia a anuntat ca nu are dovezi care sa indice o legatura cu o activitate terorista.

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, duminica, un alt deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre o femeie de 77 de ani, din judetul Bihor, neimunizata antigripal. Numarul total de persoane care au murit din aceasta cauza se ridica la 54.Potrivit INSP, este vorba despre…

- Actrița britanica Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, din cauze naturale, dupa cum a anunțat agentul ei. Vedeta a devenit cunoscuta pentru rolurile din The Vicar of Dibley, precum și pentru apariția in Notting Hill. „Emma a creat o mulțime de personaje. A adus zambete și bucurie multora. Ii…

- Accident rutier grav in Peru. Peste 40 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie. Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt in stare grava.

- Evanghelistul Billy Graham, considerat una dintre cele mai mari personalitati ale secolului XX, a murit miercuri, la varsta de 99 de ani. Graham a avut influenta la Casa Alba in mandatul a 10 presedinti americani.

- Un autobuz a intrat intr-un grup de polițiști in capitala iraniana Teheran. Cel puțin trei oameni au murit și șapte au fost raniți. Totul s-a intamplat chiar in fața sediului central al poliției.

- In realitate, actorul se simte foarte bine. Franck Stallone, fratele lui Sylvester Stallone, a reacționat vehement vazand rumoarea de pe rețelele de socializare: "Ce fel de minte cruda și bolnava sa ai incat sa te gandești sa postezi astfel de lucruri? Oameni de felul acesta sunt tulburați mintal…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- 'Ce am vazut aseara cred ca e absolut inspaimantator. Cred ca trebuie sa se faca lumina. Multi oameni au trait pe propria lor piele ceea ce am vazut aseara si cred ca acest lucru trebuie sa se inchida o data pentru totdeauna. Exista legi, exista oameni cinstiti in tara asta, oameni corecti si care…

- Cel puțin 21 de oameni și-au pierdut viața in timpul carnavalului din Bolivia. In total, 21 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 72 au fost ranite in mai multe incidente care au avut loc sambata la Oruro (sud-est), in prima zi a unui carnaval foarte popular in Bolivia, au

- Cel puțin patru oameni au murit și inca 250 au fost raniți in urma cutremurului devastator de ieri din Taiwan. Inca 140 de localnici au fost dați disparuți, dupa ce mai multe cladiri, printre care și trei hoteluri, s-au prabușit in timpul seismului de 6,4 grade.

- Incepand de zilele acestea, pentru a limita raspandirea gripei, accesul vizitatorilor a fost restrictionat complet, iar internarile se fac doar pentru cazurile urgente. „Un singur pacient a fost nou diagnosticat in timpul weekendului, o parte din cei pe care ii aveam deja sunt mai bine, altii sunt intr-o…

- Cel putin 11 oameni au murit intr-un incendiu de amploare care a mistuit un bloc de locuinte din nordul Japoniei. Autoritatile se tem ca numarul victimelor ar putea creste, intrucat mai multe persoane au fost date disparute.Cladirea cuprinsa de flacari are trei etaje.

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press. Autoritatile au precizat ca elicopterul de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din…

- Un accident cumplit de circulație a avut loc, astazi, pe un drum din vestul țarii. Trei oameni și-au pierdut viața, dupa ce mașinile in care se aflau s-au lovit frontal. Accidentul s-a petrecut pe DN7 Oraștie- Sebeș, pe raza localitații Romos. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- Un militar japonez a murit, iar alte 14 persoane au fost ranite, marti, in urma unei avalanse provocate, cel mai probabil, de eruperea vulcanului Kusatsu-Shirane, aflat la aproximativ 150 de km de capitala Tokyo, informeaza site-ul postului BBC.

- Mai multe persoane, printre care si o adolescenta, au suferit hipotermii din cauza vremii reci. Doua persoane din raioanele Falesti si Anenii Noi au fost gasite in strada in stare de inconstienta. Pacientii fiind in stare extrem grava au decedat in drum spre spital, transmite IPN.

- Un elicopter militar s-a prabusit in statul american California. Cele doua persoane aflate la bordul aparatului de zbor au murit. Nu se cunoaste, deocamdata, care sunt cauzele care au dus la producerea tragediei. Elicopterul prabusit a fost fabricat de compania americana Boeing.

- Un hotel din centrul capitalei Cehiei a fost cuprins de flacari. Trei oameni au murit, iar sase au fost raniti in urma izbucnirii flacarilor. La fata locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri.

- Turcia a intervenit militar in regiunea Afrin din nordul Siriei. Zeci de tancuri si avioane au deschis focul asupra kurzilor din acea zona. Pana acum, in urma atacurilor au murit noua oameni, iar 13 au fost raniti. Victimele sunt sase civili si trei kurzi.

- Un incendiu de amploare s-a produs la o fabrica de focuri de artificii din New Delhi, India. Cel putin 17 oameni au murit in urma izbucnirii flacarilor. Fortele de ordine au declarat ca in cladire se aflau aproximativ 50 de persoane.

- Marian Godina a publicat pe Facebook, chiar in seara protestului din Piața Universitații, imaginea unui jandarm care ii lovea pe protestatari și a cerut identificarea acestuia. Duminica, Godina a revenit și a dezvaluit cine este jandarmul, ba chiar a publicat o poza in care același tip dur…

- Cinci oameni au murit, printre care si un minor, iar altii doi au fost raniti dupa ce doua masini s-au tamponat .Tragedia s-a produs cu cateva minute in urma in raionul Anenii Noi pe traseul Chisinau-Bender.Potrivit Politiei, in accident au fost implicate doua automobile.

- Un adolescent de 16 ani, aproape de coma alcoolica, a reusit sa produca, in doar cateva minute, trei accidente de circulatie, cu urmari tragice, dupa ce a lovit cu camioneta furata de la parinti trei grupuri de copii care circulau pe marginea drumului. Sambata, 13 ianuarie 2018, numarul decedatilor…

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma catastrofalelor alunecari de teren din sudul Californiei, unde ploile abundente au declanșat inundații, potrivit BBC.Alte peste 160 de persoane au fost internate in spitale, dintre care 4 se afla in stare critica.

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti – inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP. ”Am descoperit ca focul a pornit de la un aragaz, la parter. El a fost declansat…

- 12 oameni, printre care si un copil, au murit, iar alti patru oameni au fost raniti, intr-un incendiu care a izbucnit intr-o cladire din New York. Interventia pompierilor a fost dificila din cauza temperaturii extrem de scazute.

- Prefectul a ceut politiei si reprezentantilor CNAIR sa monteze separatoare de sens pe drumul care leagra Brasovul de Harman. In zona s-au produs in ultimul timp mai multe accidente,cel mai grav in 16 decembrie.

- Patru oameni și-au pierdut viața dupa ce, in Moscova, un autobuz a intrat pe scarile care duceau in subterana unei stații de metrou, transmite Ria Novosti. 15 oameni sunt raniți. Circumstanțele accidentului urmeaza a fi stabilite.

- Accident rutier grav in nordul Indiei. 27 de oameni au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut in rau de pe un pod. Multe dintre victime au murit inecate dupa ce au ramas blocate intre fiarele contorsionate.

- Accident grav la iesire din Craiova, vineri seara. Doi oameni și-au pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, in Județul Dolj. Doua mașini s-au ciocnit puternic. Circulația a fost ingreunata in zona. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost ranit. Pompierii au fost solicitati sa…

- Cel putin 18 persoane au murit si altele au fost date disparute în urma inundatiilor si a alunecarilor de teren generate de furtuna tropicala Tembin în sudul statului Filipine, vineri, au anuntat autoritatile din aceasta tara, citate de DPA.

- Potrivit autoritatilor, incendiul a izbucnit la o masina aflata in parcarea subterana a centrului comercial din orasul Jecheon, situat la aproximativ 170 de kilometri de Seul. Cladirea cuprinsa de incendiu avea opt etaje si gazduia mai multe sali de fitness. Pompierii au anuntat ca 16 oameni…