Stiri pe aceeasi tema

- O operatiune a politiei franceze era in desfasurare miercuri dimineata in zona catedralei din Strasbourg dupa ce marti seara, la targul de Craciun din centrul acestui oras, un barbat inarmat a ucis trei persoane si a ranit alte 13, dintre care opt sunt in stare grava, transmite Reuters. Un martor a…

- Trei cetateni bulgari au fost arestati pentru furt de criptomonede in valoare de aproxiamtiv cinci milioane de dolari, au anuntat luni ministrul de Interne si biroul procurorului general din Bulgaria, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Politia a confiscat criptomonede in…

- Politia turca a efectuat luni o perchezitie la o vila din provincia Yalova (nord-vest). Potrivit presei turce, perchezitia are legatura cu ancheta privind asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi la consulatul tarii sale din Istanbul, transmit Reuters si EFE, potrivit Agerpres. Vila la…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 103 militari care sunt suspectati ca ar avea legaturi cu clericul musulman care locuieste in SUA, Fethullah Gulen, acuzat ca ar fi responsabil de tentativa de lovitura de stat din 2016, scrie Reuters.Politia a arestat constant persoane suspectate…

- „Suntem aici pentru ca Roma merita ceva mai bun, pentru ca Roma este neglijata asa cum nu a mai fost pana acum", a declarat Marita Monaco, una dintre persoanele prezente la protest. „Este un oras aflat in haos, nu exista reguli sau coeziune sociala", a adaugat ea. Criticii sustin ca orasul…

- Politia din statul american Delaware a anuntat joi ca investigheaza un 'pachet suspect' gasit in localitatea Wilmington, despre care presa locala a informat ca i-ar fi fost adresat fostului vicepresedinte al SUA Joe Biden, transmit dpa si Reuters. Postul de televiziune NBC News a relatat ca…

- Cinci angajati turci ai consulatului Arabiei Saudite din Istanbul au dat luni declaratii ca martori in ancheta privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a transmis postul turc de televiziune NTV, potrivit Reuters. Douazeci de angajati ai consulatului, inclusiv soferul consulului,…