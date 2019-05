Liderul organizației locale ALDE, Alin Banica, a declarat pentru G4Media.ro ca viceprimarul PSD al comunei, Marian Olan, a venit dupa el și l-a amenințat.

”A scos din mașina sabia și m-a amenințat, l-a lovit pe un prieten de-al meu care a incercat sa-l opreasca. M-a amenințat in legatura cu politica, eu am fost in trecut primarul localitații și l-am susținut pe el și pe actualul primar, a fost o eroare. Mi-a reproșat ca il concurez”, a declarat Banica.

Alin Banica a mai declarat ca a chemat imediat poliția, sunand la 112, dar le reproșeaza oamenilor legii ca nu i-au pus fiola…