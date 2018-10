Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul comunei Șuțești, județul Braila, a nenorocit o vaca. Animalul „indraznise” sa intre pe terenul fostului CAP din localitate, care acum aparține viceprimarului, iar acesta i-a taiat un picior cu toporul, a anunțat obicetivbr.ro . Animalul n-a mai putut fi salvat și a fost trimis la un abator,…

- O asociatie pentru protectia drepturilor animalelor si Inspectoratul de Politie Judetean Braila s-au sesizat si efectueaza cercetari pentru ranirea sau schingiuirea animalelor, dupa ce un satean a scapat vaca in curtea viceprimarului dintr-o localitate braileana, iar acesta i-a taiat un picior cu toporul.…

- Ancheta in cazul Alinei Stiube din comuna bihoreana Tinca, femeia care a murit la inceputul lunii octombrie in urma unei intoxicatii misterioase, ia o noua turnura. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Vinerea trecuta, dupa doua saptamani de spitalizare, din care 10 zile a fost in coma indusa, sotul…

- Caz nemaiauzit in Vaslui, un batran de 77 de ani a fost prins „in fapt” cu scroafa in coteț. Proprietarul animalului a inlemnit cand l-a vazut pe individ cum o bajbaie pe sub coada.(CITEȘTE ȘI: FULGY AL CLEJANILOR, ANCHETAT PENAL DE POLIȚIE. A AMENINȚAT CA INCENDIAZA UN MAGAZIN DIN MALL: ”A APRINS…

- Anamaria Prodan a facut declarație șocanta in cazul lui Cristiano Ronaldo, care a fost acuzat de viol. Cunoscuta impresara nu crede marturisirile facute de victima celebrului fotbalist, Kathryn Mayorga. La cateva ore dupa ce și-a spus parerea intr-un interviu, Anamaria Prodan a tunat și a fulgerat la…

- Mihai Bobonete a devenit proprietarul a doua mașini de colecție, conform site-ului stirilekanald. Bobonete este pasionat de automobile și, in consecința, s-a afișat cu mandrie in fața achizițiilor sale. Este vorba despre un Citroen 2 CV, supranumit ”Deux Chevaux”, fabricat in 1980, și de un superb Mustang…

- Șcene șocante au avut loc in parcarea unui centru comercial din cartierul italienesc Monti Tiburtini. Un roman, in varsta de 47 de ani, i-a taiat gatul cu o sticla sparta unui alt roman, in varsta de 47 de ani. Gheorghița Tudorache l-a ucis cu bestialitate pe Mihai Condrat dupa ce intre cei doi a izbucnit…

- Panica la Cernavoda! Un barbat, a carui casa s-a transformat in scrum in urma unui incendiu produs in urma cu cateva zile, s-a urcat pe un pod, si-a taiat gatul si ameninta ca se arunca in gol. Barbatul s-a urcat pe podul Anghel Saligny din Cernavoda, in jurul orei 12.00. El amenintat ca se va […] The…