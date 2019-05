Stiri pe aceeasi tema

- Asia Bibi, o femeie creștina din Pakistan, condamnata la moarte pentru blasfemie, a reușit sa paraseasca țara și sa se adaposteasca in Canada, la aproape 10 ani dupa ce a primit sentința capitala. Femeia in varsta de 48 de ani, mama a patru copii, a reușit sa plece din Pakistan dupa ce condamnarea sa…

- Noul șef al Poliției din Cipiu, numit dupa demiterea fostei conduceri ca urmare a modului de gestionare a cazului asasinului in serie care a ucis si doua romane, a prezentat scuze, oficial, in numele instituției.Nicos Metaxas, un fost ofițer de armata, in varsta de 35 de ani și care se afla…

- Politia din Cipru este acuzata ca nu a investigat in mod corespunzator disparitiile in momentul in care au fost semnalate. Din acest motiv, presedintele Nicos Anastasiades a luat saptamana trecuta decizia de a-l demite pe Zacharias Chrysostomou din functia de ...

- Poliția a arestat un soț care i-a taiat limba soției, dupa ce a divorțat. Cazul care a ingrozit lumea a avut loc in Pakistan, potrivit presei locale. Barbatul furios a batut-o pe femeie, a mușcat-o de fața și i-a taiat limba cu o foarfeca pentru ca a divorțat.

- Dupa o audiere de urgența care a durat o ora și 40 de minute, judecatorul a decis ca Gabi Tamaș sa ramana in arest pentru inca 48 de ore, deși exista și surse care precizeaza ca internaționalul roman ar ramane in custodia Poliției pana duminica. Audierea a avut loc cu ușile inchise, iar Gabi Tamaș…

- Copilul de 13 ani al unui cunoscut om de afaceri din Cluj-Napoca a decedat, in weekend, la Negresti-Oase dupa ce a ajuns sub rotile unui TIR in timp ce mergea cu bicicleta pe o strada din oras. Politia a deschis dosar penal.