Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii stabiliti în afara tarii continua sa-si manifeste nemultumirea fata de prestatia liderilor binomului PAS-PPDA. Alexandru Cazacu, liderul asociației moldo-italiene „DOR”, denunța atacurile trollilor Maiei Sandu asupra celor care îndraznesc sa aiba alte viziuni.…

- Procurorii continua cercetarile în dosarul politistului SCCO Olt, Bogdan Dumitrescu, împuscat din greseala, în urma cu un an, de iubita sa. Aceasta din urma este cercetata pentru ucidere din culpa.

- Un adolescent a murit dupa ce iubita lui i-a lasat un semn pe gat. „Mușcatura iubirii” este populara printre tineri, care poarta cu mandrie vanataile lasate de partenerii lor, in general in zona gatului.

- Procurorul general Augustin Lazar a reacționat la acuzațiile grave facute pe pagina de Facebook a PSD, conform carora seful Parchetului tolereaza absentele de la audieri ale "sotiei prezidentiale", iar la schimb, Iohannis refuza revocarea lui Lazar.

- Toni Grecu, fondator al cunoscutului grup de umor Divertis, a fost starnit hohote de ras și aplauze la scena deschisa, la Teatrul Național, dupa ce a recitat un text care o ironiza pe premierul Viorica Dancila. Scena apare la scurt timp dupa ce și actrița Nuami Dinescu a parodiat-o pe șefa Executivului,…

- Nu au petrecut multe zile in Thailanda, dar au devenit unul dintre cele mai controversate cupluri din toate sezoanele "Insula Iubirii". Internautii s-au impartit in doua tabere, o parte sustinandu-i, iar cealalta parte aruncand cu noroi din cauza alegerilor pe care cei doi le-au facut in competitie.…

- E infiorator ce i se intampla tanarului care a facut publice doua dintre filmulețele in care Robert Gabriel iși macelarește iubita in apartamentul lui din Ploiești. Speriat și revoltat, in același timp, Bogdan Dascalu a lansat un apel disperat pe pagina lui de Facebook, unde a postat și imaginile teribile…

- Doua femei, mama și fiica, au fost injunghiate mortal duminica seara, in localitatea Buftea din județul Ilfov. Barbatul care le-a atacat a fost impuscat de politisti și a murit ulterior. Crima a avut loc intr-un bloc situat pe strada Tineretului din localitatea Buftea. Barbatul, un irakian cu cetațenie…