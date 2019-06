Stiri pe aceeasi tema

- Automarfarul era condus de un barbat de 38 de ani din Turcia, tara in care este inmatriculat autovehiculul. Conform documentelor de insotire a marfii, se transportau produse textile in Germania, insa politistii de frontiera au verificat semiremorca, descoperind si noua persoane. 'Cu ocazia…

- Cel puțin doi cetațeni români sunt în stare grava dupa ce un microbuz înmatriculat în România s-a rasturnat pe o autostrada din Germania, anunța autoritațile germane, citate de site-ul de știri HNA.de. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44,…

- Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44, in apropierea localitatilor Breuna si Warburg, au anuntat luni autoritatile germane. Un microbuz de opt locuri cu remorca care se indrepta spre orasul Dortmund s-a rasturnat pe autostrada. La bordul vehiculului se aflau opt cetateni romani.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar format din cap tractor marca DAF, inmatriculat in Bulgaria și semiremorca marca Krone, incarcat cu roti metalice, condus de un cetatean turc in varsta…

- Un accident rutier a avut loc, luni seara, intre un TIR si un microbuz, pe autostrada A1 Timisoara – Lugoj, in dreptul localitatii Remetea Mare din judetul Timis. In urma accidentului, ambele autovehicule s-au rasturnat, iar soferul microbuzului a murit, o pasagera fiind ranita. Potrivit…