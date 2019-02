Stiri pe aceeasi tema

- Incident neplacut pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, chiar la plecarea de pe aeroportul din Varșovia. Aparatul Boeing 777 al companiei israeliene El-Al care trebuia sa ajunga la Tel Aviv, a fost lovit pe...

- Vicepresedintele american Mike Pence si premierul israelian Benjamin Netanyahu vor sa exercite presiuni asupra Iranului, intr-o conferinta care reuneste miercuri si joi 60 de tari la Varsovia, relateaza AFP preluata news.ro.Insa, aceasta conferinta de doua zile va etala, de asemenea, disensiunile…

- Denisa Tanase și Mircea traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi se ințeleg foarte bine și au planuri mari impreuna. Aflata in vacanța la Londra, impreuna cu iubitul ei, Denisa a facut un anunț important. Denisa si Mircea au decis sa nu se intoarca in Romania, așa cum era planul,…

- Un șofer care ar fi scapat mașina de sub control a lovit un polițist și apoi s-a indreptat catre intrarea palatului prezidențial din Varșovia, lovind o bariera de metal. Potrivit autoritaților poloneze, primele informații indica mai degraba un accident decat un atac terorist. Șoferul a condus in directia…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un individ aflat sub influenta alcoolului a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, in orasul german Berlin, anunta autoritatile regionale, citate de agentia DPA si de site-urile de stiri T-Online.de si Web.de.

- Jucatorii echipei de rugby Northampton Saints, care ar fi trebuit sa joace cu Timisoara Saracens, in grupele European Rugby Challenge Cup, isi vor aminti mult timp vizita in tara noastra scrie digisport.roEnglezii au fost nevoiti sa dea o mana de ajutor la deszapezirea pistei de pe aeroportul…

- Englezii au venit in Romania, unde aveau un meci programat in Challenge Cup, insa nu au putut juca pentru ca terenul este acoperit de zapada. Au incercat in zadar, alaturi de zeci de deținuți, sa curețe terenul. In cele din urma partida a fost anulata, iar timișorenii au pierdut la masa verde.…