- Reprezentanții magazinului din Arad in care a fost filmat un șoarece printre produsele lactate au trimis, prin e-mail, la Parchetul din Arad, o plangere penala pentru inșelatorie. Vizat ar fi cel care a filmat șoarecele, despre care cei de la Kaufland spun ca ar fi pus intenționat rozatoarea acolo.…

- Laurette nu trece printr-o perioada tocmai buna, este in plin divorț cu soțul ei, care se afla in inchisoare. Vedeta a marturisit ca toata situația este una tensionata și nu poate da un raspuns concret despre divorț, insa este cert faptul ca nu poate sta in casa, liniștita pe a-și aștepta soțul. „Eu…

- Courtney Stodden, una dintre cele mai controversate vedete TV din SUA, care este casatorita Doug Hutchison, milionarul cu 34 de ani mai in varsta, a decis sa rupa tacerea exact inainte de divorț.

- Deși puțina lume știe, Israela Vodovoz și Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, au fost implicata, in urma cu ceva timp, intr-un scandal de proporții. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința ei in urma cu cateva zile, mai exact in data de 9 martie . Cunoscuta pentru faptul ca a…

- Lidia Buble și-a vopsit parut in roz! Iar fanii ei au apreciat schimbarea și i-au dat numai comentarii favorabile. Ba chiar unul dintre ei nu a recunoscut-o! Schimbare radical de look a artistei Lidia Buble. Vedeta a renunțat la parut blond, cu care a obișnuit, și a postat o poza in care a surprins!…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- Jurnalista Sorina Matei anunța difuzarea unui interviu cu fostul mogul media Sorin Ovidiu Vintu. In interviu, SOV va vorbi despre placerea puterii si ambitia distrugerii, despre dosare, servicii secrete romanesti si straine, afaceri uriase si intarirea statului, dar și despre cei mai contoversați…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…

- Oana Zavoranu a luat masa, romantic, cu soțul ei, Alex Ashraf, de 8 martie. Vedeta a fost data de gol de soțul ei de ce nu bea vin niciodata. „S-a intamplat o data (n.r. – sa bea vin) și a ieșit urgie”, a spus Alex Ashraf la Xtra Night Show. „Nici eu, nici soțul meu […] The post De ce nu bea vin Oana…

- Simona Gherghe i-a transmis un mesaj emoționant mamei sale, cu ocazia zilei de 8 Martie. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook cateva randuri profunde pentru cea care i-a dat viața, iar alaturi a atașat o fotografie in care apare alaturi de micuța vedetei. ”Azi e doar despre ea. De obicei, puneam…

- Claudia Pavel a parasit competiția Exatlon de cateva saptamani și s-a intors de viața de dinainte. Veedeta spune ca a fost experiența unica, pe care ar retrai-o oricand. Despre relația cu Catalin Cazacu a marturisit ca inainte de toate sunt foarte buni prieteni și ține foarte mult la el. “Am spus ca…

- Amalia Enache, in doliu. Vedeta PRO TV trece prin momente grele, dupa ce a aflat ca tatal ei a incetat din viața. Cu inima sfașiata de tristețe și durerea pierderii parintelui, Amalia Enache a facut publice doua poze emoționante, care au fost insoțite de cate un mesaj. Momente tensionate in aeroport!…

- Nu a mai suportat și a facut-o! Și-a zis: ”Nu-s nici prima, nici ultima!” Ozana Barabancea și-a micșorat stomacul in vara acestui an, iar rezultatele sunt de-a dreptul uimitoare. Jurata de la ”Te cunosc de undeva!” a slabit nu mai puțin de 40 de kilograme, iar acum se mandrește cu silueta ei. CANCAN.RO,…

- Spatiile verzi din jurul blocurilor au fost transformate tot mai mult in parcari personale. Acestea nu au fost doar insusite de unii dintre locatarii blocurilor, ci si personalizate. Oamenii le-au pus garduri si lacate, lucruri evident ilegale. Un astfel de exemplu este si cel al unui constantean a…

- A implinit 50 de ani, dar arata fabulos! Secretul ei? Tania Budi iubeste ca o adolescenta si nu pe oricine, ci un barbat chipes, mult mai tanar decat ea. Potrivit Click!, vedeta este mai mult plecata din tara, mai exact la Monaco, unde de cateva saptamani bune traieste o frumoasa poveste de iubire cu…

- Gina Pistol se menține perfect, la cei 37 de ani pe care-i are, dar și muncește pentru asta. Chiar ea a dezvaluit ca face multa mișcare, sub coordonarea unui antrenor special. Gina a povestit, la o emisiune tv, ce fel de sport face aproape zi de zi. „De cand ma antrenez cu Carmen niciun antrenamet […]…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Bruneta a dezvaluit care a fost principalul motiv pentru care a decis sa introduca acțiunea de divorți, precizand, totodata,…

- Kamara a fost implicat intr-un scandal de proporții, dupa ce soția lui, Oana, sotia i-a adus mai multe acuzații. Cearta a afectat-o și pe Madalina, iubita de doar cateva saptamani a artistului, cu care parea sa inceapa o frumoasa poveste de iubire. In cele din urma, Madalina a decis sa puna punct relației,…

- Oana Roman a bifat deja al cincilea an de casnicie si a dezvaluit cum stau lucrurile intre ea si sotul ei, Marius Elisei. Vedeta a spus ca nici ei nu si-au dat sanse, la inceput, insa au depașit orice obstacol și acum se ințeleg mai bine ca oricand. Oana Roman a mai precizat ca foarte […] The post Oana…

- Ana Maria Mocanu a disparut din lumina reflectoarelor dupa e s-a retras din televiziune, dar focoasa șantena face in continuare ravagii cu formele ei. Recent, fosta asistenta tv a publicat un videoclip de la un salon de infrumusețare, acolo unde s-a dus pentru a se epila. Vedeta s-a lasat filmata dezbracandu-se…

- Cristi din Banat a intervenit la emisiunea lui Mihai Morar și a dezvaluit ca se gandește sa ia drumul calugariei. El a explicat ca, de mic, a avut o atracție catre biserica. Interpretul piesei ”Ca o apa cristalina” a menționat ș ice facea cand era copil. ”Cred ca mi-ar sta mai bine calugar. Am cochetat…

- In timp ce iși prezenta rubrica la emisiunea Wowbiz, Iulia Albu a scapat porumbelul și a marturisit ca o sa fie și ea insarcinata, iar Andreea Mantea a dat-o de gol imediat și a marturisit ca toata ziua a avut stari de greața și a varsat. „Laura Cosoi are un look decent de zi, nu […] The post Va deveni…

- Dupa o mica pauza, Adriana Bahmuțeanu și-a anunțat revenirea pe micile ecrane. Vedeta a vorbit despre motivele pentru care și-a luat o pauza și a marturisit ca se intoarce cu forțe proaspete, cu un nou proiect. „Voi avea un alt proiect la Antena Stars, domnul (n.r. fostul sot) este prost informat. I-am…

- Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol și Ana Baniciu, dupa cum a dezvaluit ieri Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Astazi, Gina Pistol a postat și o reacție, care a dat de gandit prietenilor ei virtuali. Vedeta a postat un mesaj dur, despre care fanii ei cred ca le este destinat Anei Baniciu…

- Iar asta pentru ca, zilele trecute, Dana Savuica a fost surprinsa de paparazzii la volan, scrie spynews.ro. Pana aici, nimic condamnabil. Doar ca, inainte de a urca la volan și a conduce mașina, vedeta fusese invitata la o degustare de vinuri. Și, pare-se, unele sortimente i-au placut foarte mult,…

- Alexandru Arșinel a declarat ca nu a beneficiat de nici o pila pentru intervenția respectiva. Alexandru Arsinel, audiat in dosarul medicului Lucan. O ambulanta a fost solicitata la sediul DIICOT "Cineva imi aducea aminte acum, dupa sase ani, ca am luat rinichiul unei fete care a murit.…

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- Anda Adam a iesit recent din competitia Exatlon, in urma careia s-a ales cu accidentari destul de grave. Vedeta a povestit ca, in cadrul competitiei, lucrurile stau altfel decat se vede la televizor.

- A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in ”Stefan cel Mare”! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

- Flavia Mihasan a avut parte in aceasta dimineața ținta ironiilor colegilor sai de platou, Razvan și Dani. Vedeta s-a despartit de doua saptamani de Codin Maticiuc, dar s-a aflat abia zilele trecute.

- Bianca Dragușanu traiește o frumoasa poveste de dragoste impreuna cu Victor Slav, alaturi de care are și o frumoasa fetița. Recent, vedeta a vorbit despre viața de cuplu și despre infidelitate, lasand oamenii sa-și puna foarte multe semne de intrebare cu privire la casnicia ei.

- Scandalul din interiorul Consiliului National Al Audiovizualului (CNA) ia amploare. Valentin Jucan, cel care si-a dat demisia din institutie conforma faptul ca a vorbit cu Ludovic Orban, dar neaga faptul ca acesta i-ar fi cerut sa demisioneze.Mai multe detalii aici: ACUZAȚII GRAVE și DEZVALUIRI…

- Este pe cale sa izbucneasca un scandal? Gabriela Cristea este foc si para pe Bianca Dragusanu, cea care i-a luat locul in emisiunea in care spera sa se intoarca. Vedeta a facut declaratii la care oamenii nu se asteptau. Fosta prezentatoare TV este dezamagita de faptul ca cifrele de audienta au scazut.…

- Gabriela Cristea a vorbit despre inlocuirea ei la emisiunea „Te vreau langa mine”. Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala. Gabriela Cristea sustine ca zvonurile aparute, potrivit carora ar fi fost inlocuita definitiv cu Bianca Dragusanu la ”Te…

- Divorțurile anului 2017 au avut-o in prim plan pe Andreea Marin, prima dintre vedete care a deschis lista separarilor oficiale, la tribunal. Au urmat-o, apoi, Roxana Ciuhulescu, Maria Toader, Laurette, dar și Cici, de la Sistem. Anul care tocmai se va incheia nu a fost unul prea liniștit pentru cateva…