Un vechi templu egiptean, descoperit pe malul Nilului Muncitori in constructii care sapau pentru amplasarea unei noi linii de canalizare in orasul egiptean Tama au descoperit ruinele unui templu datand de 2.200 de ani, din perioada faraonului Ptolemeu al IV-lea, conform unui material publicat de Live Science. Conform Ministerului egiptean pentru Antichitati, lucrarile de constructie au fost oprite si au fost chemati arheologi pentru a continua sapaturile la templu. Pana in prezent arheologii au descoperit un perete pe directia est-vest, unul pe directia nord-sud si coltul sud-vestic al templului, decorat cu sculpturi ale zeului egiptean… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

