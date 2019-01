Un vasluian era să moară înecat cu șorici. Ce l-a salvat Era sa moara inecat cu șorici. Un barbat de 58 de ani, din Huși, a ajuns de urgența la spital, dupa ce s-a inecat cu o bucata de șorici. A avut insa norocul sa scape cu viața, caci bucata nu i-a acoperit in totalitate caile respiratorii, caci in caz contrar ar fi murit in cateva minute. Omul a fost supus unei intervenții endoscopice iar bucata de aliment care ii bloca respirația a fost indepartata. Pacientul a fost adus inițial cu o ambulanța la spitalul din Huși, iar de acolo transportat la (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon“ din Iasi. Barbatul a avut totuși noroc: bucata de soric permitea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

