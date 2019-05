Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Polonia, doi importanti cumparatori de petrol rusesc, au decis sa suspende importurile de petrol rusesc via conducta Druzhba din cauza calitatii slabe a titeiului, transmite Reuters.

- Facebook a anuntat miercuri ca a interzis laudarea, sustinerea si reprezentarea nationalismului si separatismului alb pe platformele sale de socializare, intensificand masurile de combatere a propagarii mesajelor de ura, transmite Reuters. Aceasta politica va fi implementata de saptamana viitoare, a…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni vineri, la resedinta sa din Florida, cu lideri din Bahamas, Republica Dominicana, Haiti, Jamaica si Saint Lucia pentru a discuta practicile economice ale Chinei si situatia din Venezuela, a anuntat marti Casa Alba, relateaza Reuters preluata de Agerpres.…

- Un important grup de parlamentari eurosceptici din Partidul Conservator al premierului Theresa May au anuntat marti ca se opun intelegerii la care aceasta a ajuns cu Bruxelles-ul in privinta mecanismului de ''backstop'' si prin urmare vor vota impotriva acordului privind Brexitul, anunt care scade…

- Inca o persoana a murit din cauza rujeolei, de data aceasta fiind vorba despre o tanara in varsta de 20 de ani, din Iași, informeaza Institutul de Sanatate Publica. Numarul deceselor din cauza rujeolei a ajuns la 62, potrivit Mediafax.O tanara in varsta de 20 de ani, din Iași, a murit din…

- Iranul a testat duminica cu succes o racheta de croaziera in cursul unor exercitii navale in apropiere de Stramtoarea Urmuz, au relatat media de stat iraniene, in contextul unor tensiuni sporite intre Teheran si Washington, relateaza agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: EXCLUSIV…

- AT&T si-a retras publicitatea de pe YouTube, pentru a doua oara in doi ani, dupa ce o revista a relatat ca platforma de continut video a grupului Alphabet a afisat reclamele alaturi de imagini care prezentau exploatarea unor copii, transmite Reuters.”Pana cand Google va putea sa ne protejeze…

- Sapte turisti romani au trecut de la extaz la agonie, dupa o croaziera de doua saptamani in Caraibe. Ceea ce trebuia sa fie vacanta de vis s-a transformat intr-un cosmar. Sapte romani...