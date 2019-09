Ducesa de Cambridge, Kate, a atribuit in mod oficial unui vas de cercetari polare numele "Sir David Attenborough", joi, in cadrul unei ceremonii la care au participat atat renumitul naturalist britanic, cat si sotul ei, printul William, informeaza DPA. Ducesa de Cambridge, printul William si David Attenborough au urcat la bordul navei si au discutat cordial cu membrii echipajului, mai multi oameni de stiinta si elevi locali in santierul naval Birkenhead, aflat in apropiere de orasul Liverpool, au precizat reprezentantii Palatului Kensington. Foto: (c) PETER POWELL / EPA Serviciul de presa de…