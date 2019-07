Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Coreea de Nord au retinut 15 cetateni rusi si doi sud-coreeni, care faceau parte din echipajul unei ambarcatiuni ruse de pescuit, deoarece au încalcat legile de intrare în Coreea de Nord, a transmis miercuri ambasada Rusiei din Coreea de Nord, conform Reuters. Coreea…

- Petrolierul britanic Stena Impero retinut vineri de Iran a fost implicat intr-un accident cu o ambarcatiune de pescuit iraniana si a ignorat apelul de urgenta al acesteia, a transmis agentia de stiri Fars din Iran, sambata, citand un oficial, conform Reuters. Toti cei 23 de membri ai petrolierului…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta - Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov-Silistra au descoperit, ascunse intr-un camion condus de un cetatean ucrainean, articole vestimentare inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. In data de 11.07.2019,…

- Suveranul Pontif a salutat duminica intrevederea dintre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un si si-a exprimat speranta ca aceasta intalnire va reprezenta un nou pas pe drumul catre pace, relateaza Reuters. "In ultimele cateva ore am vazut in Coreea un bun exemplu al culturii intalnirii.…

- Donald Trump il așteapta pe liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, la granița dintre Coreea de Nord și cea de Sud. Trump a ajuns deja in zona unde va avea loc intalnirea și spera sa relanseze procesul de apropiere cu regimul lovit de sancțiuni internaționale Trump și președintele sud-coreean Moon Jae-in…

- Decizia va creste, cel mai probabil, tensiunile dintre cele doua tari, in contextul in care incercarile Statelor Unite de a convinge Coreea de Nord sa renunte la programul sau nuclear au esuat, in urma summitului de la Hanoi dintre Donald Trump si Kim Jong-un. Nava pusa sub sechestru a fost…

- UPDATE Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) confirma, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca Radu Mazare a fost arestat in Madagascar pentru 6 zile. “Autoritațile din Madagascar au comunicat Inspectoratului General al Poliției Romane, prin Centrul de Cooperare Polițieneasca Internaționala,…

- Doi delfini, dintr-o specie pe cale de dispariție, au fost gasiti morti pe plajele de la 23 August si Corbu. Reprezentantii unei organizatii de mediu au cerut Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Garzii de Coasta sa ia masuri. Reprezentantii organizatiei de mediu "Mare nostrum" au scris…