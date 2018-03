Un vanator din Margina a ramas fara trei arme in urma unui control al politistilor Politistii din Faget l-au lasat fara arme pe un vanator din Margina. Oamenii legii au efectuat un control inopinat la un detinator de arme si cand i-au verificat dulapul in care este obligat sa tina pustile si munitia au descoperit ca barbatul are o arma in plus. Politistii i-au cerut documentele pentru cea de-a treia arma si, cum vanatorul nu a putut prezenta autorizatia, i-au confiscat si armele pe care le detinea legal si i-au intocmit un dosar penal. “Politistii orasului Faget, in urma unor verificari efectuate pe raza localitatii Margina, la domiciliul unui barbat de 52 de ani, au identificat… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

