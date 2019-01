Un val de frig polar a lovit nordul Statelor Unite

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 220 de milioane de americani, care reprezinta mai bine de 75% din populatia continentala a Statelor Unite, indura temperaturi extrem de scazute saptamana aceasta, din cauza unui vortex polar care s-a deplasat dinspre Cercul Arctic.

- Peste 220 de milioane de americani, care reprezinta mai bine de 75% din populatia continentala a Statelor Unite, indura temperaturi extrem de scazute saptamana aceasta, din cauza unui vortex polar care s-a deplasat dinspre Cercul Arctic.

- Autoritațile din centrul Statelor Unite sunt in alerta dupa ce meteorologii au emis avertizari de ger napraznic. Se anunța și minus 48 de grade Celsius, temperatura care provoca degeraturi in doar cateva minute.

- O furtuna de zapada de proportii a lovit Statele Unite ale Americii. Peste 100 de milioane de locuitori sunt afectati de ninsorile abundente si temperaturile scazute. Autoritatiile din New Jersey si Pennsylvania au declarat deja stare de urgenta.Peste 2.

- Daca joi v-am prezentat renii, care sunt venerati de popoarele bastinase din tundra polara, astazi va invitam sa vedeti cum traiesc oamenii in conditii aspre, printre zapezi si geruri de minus 40 de grade.

- Locuitorii din aproape toata tara vor avea nevoie de umbrele pe tot parcursul zilei de luni. In plus, riscul de aparitie a poleiului se va mentine ridicat in nordul Moldovei, potrivit Digi24. Saptamana va incepe cu innorari accentuate in toata tara. Totusi, ploile vor fi mai insistente in vest, centru…

- Noua carte scrisa de Michelle Obama, "Becoming", a fost vanduta in peste 1,4 milioane de exemplare in toate formatele in primele sapte zile de cand a ajuns pe rafturi, pe 13 noiembrie, relateaza CNN. Memoriile fostei prime doamne despre originile ei din Chicago si timpul petrecut la Casa Alba sunt populare…

- O echipa de savanti din China de la Hefei Institutes of Physical Science a anuntat saptamana aceasta ca reactorul EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) - un „soare artificial” proiectat pentru a imita procesul Soarelui de a genera energie - a atins o noua temperatura: 100 de milioane…