Un val de aer rece ajunge în România, iar temperaturile vor scădea semnificativ Un val de aer polar ajunge in mai multe zone ale Romaniei, iar temperaturile vor scadea semnificativ. Instabilitatea atmosferica se va accentua incepand cu jumatatea de vest a tarii. Se vor averse, posibil si descarcari electrice. In estul si sudul tarii o vreme ceva mai calma, cu temperaturi ce vor atinge din nou 24-25 de grade, cel mai probabil in Lunca Dunarii, dar in vest, odata cu plafonul noros si temperatura va scadea. In zona de vest a tarii temperaturile nu vor mai depasi la amiaza 15-18 grade, iar aceasta instabilitate se va mentine si la inceputul saptamanii viitoare, cand aproape… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

