UN VAL DE AER POLAR VA INTRA ÎN SCURT TIMP ÎN ROMÂNIA In zilele urmatoare, temperaturile vor crește pana la 32 de grade Celsius in Romania, insa aceasta perioada deosebit de calda va fi urmata de o racire accentuata. Temperaturile vor scadea chiar si cu 20 de grade Celsius. Potrivit observator.tv, transportul de aer saharian din nordul Africii va fi inlocuit spre mijlocul saptamanii viitoare cu un aer de origine polara. In aceste condiții, scaderea va fi, de la o zi la alta, chiar si cu 15 – 20 de grade Celsius. Daca, marti, in sudul tarii se vor inregistra maxime de 32 grade Celsius, joi, valorile in termometre nu vor arata mai mult de 18 de grade… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

