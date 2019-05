Un val de aer arctic pune stăpânire pe Europa. Cum e afectată România Temperaturile vor scadea semnificativ și brusc, iar masa de aer polar va ajunge inclusiv in sudul continentului, in zona Mediteranei, dar și in nordul Africii, anunța Severe-weather.eu. Intre 3 și 7 mai, temperaturile din Europa vor fi mult mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu risc ridicat de inghețuri severe in multe zone din est, centru și vestul Europei, dar și in peninsula Balcanica. Masa de aer polar a intrat joi in zona Europei, in partea de nord, dinspre zona arctica a Rusiei, pana in peninsula Scandinava, cuprinzand inclusiv zone din Danemarca, Marea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intre 3 si 7 mai, temperaturile din Europa vor fi mult mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu risc ridicat de ingheturi severe in multe zone din est, centru si vestul Europei, dar si in peninsula Balcanica. Masa de aer polar a intrat joi in zona Europei, in partea de nord,…

- CHIȘINAU, 3 mai - Sputnik. Deși suntem deja în luna mai, se pare ca vom mai avea parte de frig și chiar de înghețuri. O masa de aer polar a patruns în Europa și va pune stapânire pe regiuni extinse ale Batrânului Continent în acest weekend. Temperaturile…

- Intre 3 si 7 mai, temperaturile din Europa vor fi mult mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu risc ridicat de ingheturi severe in multe zone din est, centru si vestul Europei, dar si in peninsula Balcanica. Masa de aer polar a intrat joi in zona Europei, in partea de nord,…

- In primul trimestru din 2019, in randul statelor membre, cele mai mari cresteri anuale ale preturilor la locuinte au fost raportate in Slovenia (18,2%), Letonia (13,7%), Slovenia (11,8%) si Cehia (9,9%), singurul declin fiind in Italia (minus 0,6%). Comparativ cu trimestrul trei din 2018,…

- Patru elevi de la profilul Servicii, calificarea tehnician in gastronomie de la Liceul pedagogic Stefan Banulescu, insotiti de profesorii indrumatori Petronela Blebea si Vasilica Puran au participat la o competitie intre 37 echipe, din Italia (Sardinia, Sicilia, Campania) , Ungaria, Bulgaria, Polonia,…

- Componenta celor patru grupe este urmatoarea: Franta, Rusia, Slovacia, Slovenia (grupa A), Germania, Danemarca, Olanda, Croatia (B), Ungaria, Spania, Muntenegru, Austria (C) si Norvegia, Romania, Suedia, Portugalia (D). La tragerea la sorti a grupelor CE2019 under 19, Romania a facut parte din urna…

- Mai multe state au inceput sa isi reduca importurile de carne de vita din Polonia, dupa ce o ancheta jurnalistica a aratat ca animale bolnave erau sacrificate in abatoarele din Polonia, iar carnea lor era destinata consumului uman, informeaza și Reuters, citata de Agerpres. Carnea de vita…

- Mai multe state au început sa îsi reduca importurile de carne de vita din Polonia, dupa ce o ancheta jurnalistica a aratat ca animale bolnave erau sacrificate într-un abator din Polonia, iar carnea lor era destinata consumului uman, a anuntat luni principala organizatie de lobby a…