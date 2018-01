Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA, informeaza presa internationala.

- Americanii au multe surprize din partea prognozelor meteo. S-a inregistrat sambata dimineața cea mai coborata temperatura masurata pe teritoriul SUA si a doua cea mai scazuta temperatura de pe tot globul la acel moment, aproape minus 38 de grade Celsius, iar din cauza vantului, aceasta se resimțea ca…

- Nord-estul Statelor Unite este inca sub zodia gerului, care aduce temperaturi demne de Siberia: minus 29 de grade Celsius. Pare, insa, mult mai frig din cauza vantului violent. Vineri-noapte au fost zone unde, sub rafalele puternice, temperatura perceputa a fost de minus 67 de grade Celsius.

- Coasta de est a Americii de Nord se confrunta cu temperaturi minime record in urma unui „ciclon bomba” mortal care a dus zapada pana in apropiere de Florida. In unele parți ale SUA și Canada, temperaturile au fost prognozate sa scada sub -29C, cu vant care face ca temperatura respimțita in noaptea de…

- Coasta de est a Statelor Unite se confrunta de aproape doua saptamani cu un val de ger polar, iar acum a fost lovita și de o furtuna puternica numita chiar „ciclon-bomba”. Cel puțin 17 oameni și-au pierdut viața din cauza condițiilor meteo extreme, iar traficul aerian și rutier a fost grav afectat,…

- Analiștii spun ca o scadere grava a presiunii va duce la o furtuna de iarna exploziva de-a lungul estului Statelor Unite și care a adus, deja, zapada in Florida. In prezent, SUA se afla in cea de-a zecea zi de temperaturi de inghet record, care au inceput in jurul Craciunului. Dar asteptata…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi, o atentionare pentru cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei, dupa ce Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba.

- Serviciul Național de Meteorologie irlandez a emis, ca urmare a trecerii furtunii Eleanor ce a cauzat inundații puternice pe coasta de vest a Irlandei, o alerta de vant puternic, Cod Galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny și Wicklow. Alerta ...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis o alerta de vant puternic, cod galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny si Wicklow.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis o alerta de vant puternic, cod galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny si Wicklow. Alerta a…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis, ca urmare a trecerii furtunii Eleanor ce a cauzat inundatii puternice pe coasta de vest a Irlandei, o alerta de vant puternic,…

- Frigul a pus stapanire pe centrul și estul Statelor Unite. Din cauza ninsorilor și a gerului patrunzator activitatea oamenilor este paralizata. Totodata, porțiuni din celebra cascada Niagara s-au transformat in sloiuri de gheața, care le-au oferit turiștilor un peisaj de neuitat.

- Sport Simona Halep – locul 1 WTA A ajuns nr. 1 WTA in 2017, chiar daca in acest an nu a caștigat niciun trofeu de Mare Slem. „A fost cel mai greu an, dar a fost si cel mai frumos. In ziua in care am ajuns pe primul loc, parca s-a topit toata suferinta adunata in timp, dar a fost si o implinire profesionala…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP, potrivit Agerpres. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…

- Frigul polar a cuprins practic intreaga Canada, mercurul din termometre coborand frecvent sub minus 40 de grade Celsius si neexistand sperante privind o incalzire in urmatoarele zile, au avertizat joi autoritatile.

- In Spania, furtuna Bruno a facut doua victime, iar in Marea Britanie, zapada si gerul au paralizat traficul rutier si aerian. Dincolo de Atlantic, Canada si nordul Statelor Unite se confrunta cu un val de frig taios, dupa ninsori abundente.

- Ninsori record in Pennsylvania, dupa ce a fost acoperit de un strad de zapada de peste 130 de centimetri, informeaza adn.com. Pana miercuri, stratul de zapada ar putea crește. Potrivit Serviciului Național de Meteorologie, in ziua de Craciun s-au depus 34 de centimetri, depașind cu ușurința…

- Vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile…

- Locuitorii din estul Ucrainei vor primi un nou ajutor umanitar din exteriorul tarii. Canada va oferi celor care au de suferit din cauza razboiului aproximativ 7,5 milioane de dolari. Informatia a fost confirmata de Ministerul de Externe de la Kiev.

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in conformitate cu datele oferite de Serviciul Național de Meteorologie, in perioada 17 - 18 decembrie 2017, sunt prognozate furtuni și ploi torențiale, in vestul țarii, cu precadere…

- Vremea va intra intr-un proces de incalzire accentuata, urmand sa devina deosebit de calda pentru a doua decada a lunii decembrie in toate regiunile țarii. Este anunțul facut de Administrația Naționala de Meteorologie pentru urmatoarele zile.

- Institutul Britanic de Meteorologie a emis un Cod Galben de ninsori abundente. Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de nord, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea de sud, iar in aceasta zona sa se transforme ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 11 – 24 decembrie, pe regiuni. Pana pe 16 decembrie, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit in toate regiunile țarii, apoi, timp de trei zile, revin precipitațiile. BANAT Pana in data de 16 decembrie, vremea va fi mai…

- Condițiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de sud a Olandei, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea de nord a Olandei, iar in sud sa se transforme in ploaie. Stratul de zapada poate atinge intre 5 cm și 10 cm, chiar pana la 15 cm in nord, iar viteza vantului…

- Un ciclon mediteranean va aduce fenomene severe, in special la munte, iar in celalalte regiuni ploile si lapovita isi vor face simtita prezenta. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, vremea va deveni din ce in ce mai rece pana pe 10 decembrie. In Europa, va fi vreme frumoasa in sud-est.…

- Este putin probabil sa ninga in Capitala, in perioada Craciunului, dat fiind ca centrul de greutate al iernii s-a mutat, in ultimii ani, in luna ianuarie, astfel ca luna decembrie devine din ce in ce mai calduroasa, potrivit meteorologilor. „Nu doar la nivelul Capitalei, ci pe intreg teritoriul…

- In aceasta iarna vor fi temperaturi de minus 20 de grade Celsius mai multe zile la rand. Asa a declarat Elena Mateescu, sefa Administratiei Nationale de Meteorologie, care sustine ca iarna s-a mai imblanzit pe prognoze.

- Vremea va fi inchisa in acest sfarsit de saptamana, cu maxime cuprinse intre 4 si 13 grade Celsius, iar Ciclonul „Olaf” care ar fi trebuit sa ajunga in Romania in cursul zilei de sambata s-a stins si un alt Ciclon, denumit „Peter”,...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica de vreme rea. Astfel, in weekend vremea va deveni din ce in ce mai rece in perioada urmatoare, din cauza unui ciclon cu masa de aer rece care va ajunge sambata noapte in partea de nord a tarii noastre si care va determina…

- Vremea incepe sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada la sfarsitul acestei saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu…

- Prognoza meteo pentru București, in 15 noiembrie. Meteorologii anunța ca miercuri, 15 noiembrie, vremea din Capitala va fi inchisa, iar regimul termic apropiat de cel normal pentru jumatatea lunii noiembrie. Vantul va sufla moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 8-10 grade Celsius.…

- Piata internationala de canabis va atinge 31,4 miliarde de dolari pana in 2021, potrivit noului raport realizat de Brightfield Group, o firma de cercetare a pietei de canabis, arata Forbes. In prezent piata este estimata la valoare de 7,7 miliarde de dolari, si se estimeaza ca piata va creste…

- Incepand de miercuri dupa-amiaza, la nivelul intregii tari, se vor inregistra ploi slabe, dar temperaturile raman apropiate de normal si vor fi cuprinse intre 8 si 16 grade Celsius, a declarat meteorologul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) Mihai Timu, citat de Mediafax. „Vom avea ploi de…

- Incepand de miercuri dupa-amiaza, la nivelul intregii tari, se vor inregistra ploi slabe, dar temperaturile raman apropiate de normal si vor fi cuprinse intre 8 si 16 grade Celsius, a declarat ameteorologul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) Mihai Timu.„Vom avea ploi de maine (miercuri…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pe urmatoarele 3 luni. Sunt sanse ca, de Craciun și Revelion, sa avem zapada. Dupa sarbatori, temperaturile ar putea scadea sub minus 30 de grade Celsius în timpul noptii, în luna ianuarie.

- Desi meteorologii au emis un cod galben de vant puternic, nimeni nu se astepta la asa ceva. In cateva judetete, vantul a batut cu puterea unui uragan, rafalele atingand viteze de 150 de kilometri pe ora. Aceste fenomene extreme au fost puse pe teama unui „vortex polar”.

- Meteorologii au emis, sambata, o avertizare de Cod portocaliu in zonele de munte, unde va ninge viscolit si va fi un strat consistent de zapada, si o avertizare de Cod galben, valabila in toata tara, ANM precizand ca se vor semnala vant intens, disconfort termic si precipitatii mixte. Citeste…

- Romania ar putea fi afectata de curentii de aer ce inconjoara Polul Nord, definiti drept Vortexul polar, dupa tendinta actuala de incalzire a vremii, a declarat, pentru MEDIAFAX, climatologul Roxana Bojariu, de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). „Exista posibilitatea, mai ales ca acum…

- Prognoza meteo pentru perioada 23 octombrie – 5 noiembrie. Vremea se va raci in urmatoarele zile, cu maxime ce nu vor trece de 13 – 14 grade Celsius, la nivel național, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, insa doar local vor fi importante cantitativ, conform prognozei meteo…

- Vremea se va raci in urmatoarele zile, cu maxime ce nu vor trece de 13 - 14 grade Celsius, la nivel național, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, insa doar local vor fi importante cantitativ, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabila in…

- Vremea se va raci in urmatoarele zile, cu maxime ce nu vor trece de 13 - 14 grade Celsius, la nivel național, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, insa doar local vor fi importante cantitativ, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabila in…

- Donald Trump a anunțat pe Twitter ca intenționeaza sa aprobe declasificarea dosarelor privind asasinarea fostului președinte John F. Kennedy. Arhivele Naționale au publicat deja cea mai mare parte a documentelor, insa un ultim lot a ramas blocat, noteaza The Independent. Președintele american Donald…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat prongoza de vreme pentru perioada noiembrie 2017 – ianuarie 2018. Sunt asteptate precipitatii abundente in noiembrie si temperaturi mai mari in sud si vest. Se raceste vremea considerabil insa, in decembrie si ianuarie, fiind posibile temperaturi…

- Prognoza meteo pe trei luni: Ploi abundente in noiembrie, ger napraznic in ianuarie, cu minime de minus 30 grade. VEZI cand vin ninsorile Administratia Nationala de Meteorologie a facut publica prognoza pentru urmatoarele trei luni. In noiembrie va fi o vreme calda, cu ploi abundente, in decembrie vom…

- Temperaturile ar putea scadea sub minus 30 de grade Celsius in timpul nopții, in luna ianuarie, a anunțat Florinela Georgescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, intr-o videoconferința organizata de Ministerul de Interne. ”In ianuarie, luna in care nopțile sunt…

- Vine o iarna grea, avertizeaza meteorologii. Temperaturile în luna ianuarie ar putea scadea pâna la minus 30 de grade pe timpul noptii, în timpul unor episoade de ger napraznic. Momente extrem de reci ar putea avea loc si în luna decembrie, au avertizat cei…

- Vremea va continua sa fie mai calda decat normalul perioadei in aceasta saptamana. Maximele termice vor ajunge, la nivel national, in jurul a 24-25 de grade Celsius potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 16 - 29 octombrie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca, potrivit Serviciului de Meteorologie irlandez, uraganul Ofelia, format in Oceanul Atlantic, va lovi coasta de Vest a Irlandei. Pentru perioada de la 16 octombrie 2017, ora…

- Uraganul Nate si-a pierdut din forta si a fost retrogradat la nivelul de „depresiune tropicala", dar nu înainte de a provoca inundatii si pagube în sudul Statelor Unite ale Americii. Peste 100.000 de locuinte au ramas fara curent electric în patru state federale.…