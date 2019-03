Inot, catarare si o plimbare in aer liber: un pui de urs polar de numai trei luni si jumatate si-a facut aparitia vineri in fata presei la gradina zoologica Tierpark din Berlin, in ajunul prezentarii sale publice, relateaza AFP.



Micuta, care nu are inca un nume, si mama sa, Tonya, au iesit dimineata in spatiul exterior din piatra neagra al acestei gradini zoologice din estul Berlinului. Capitala Germaniei mai dispune de o gradina zoologica in partea de vest a orasului.



Sub un cer cenusiu, ele s-au scufundat in apa si au inotat impreuna sub obiectivele numerosilor jurnalisti…